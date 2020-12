La triste mort de Diego Armando Maradona Il y a plus d’un mois, il a donné lieu à une multitude d’histoires et l’une des plus curieuses que l’on ait connue ces dernières heures est celle de Steve Hodge. Ancien footballeur anglais Il a échangé le maillot avec le mythique «10» dans un match qui est une légende du football mondial: Angleterre-Argentine à partir de 86 ′.

Steve Hodge a accordé une interview à la BBC et a raconté l’histoire qui a fait le tour du monde. “J’ai changé de maillot à la fin du match et ils m’ont beaucoup critiqué pour ça”, commence par révéler les Britanniques, dont le geste n’a pas plu aux supporters pour avoir été éliminés de cette Coupe du monde au Mexique. “Même certains coéquipiers se sont fâchés contre moi pour ça”, a-t-il poursuivi.

«Ce match ne sera jamais oublié dans l’histoire du football. La vérité est que je ne l’ai jamais blâmé pour son but avec sa main », a déclaré un Steve Hodge qui a défendu Diego Armando Maradona, ce que les autres Anglais ne font pas après cet objectif controversé de «la main de Dieu». «C’était un joueur extraordinaire. Il était aussi courageux qu’un lion. Il se faisait botter partout où il jouait »Il a ajouté en parlant de la star argentine.

Maintenant, Steve Hodge est toujours fier d’avoir ce maillot Maradona depuis plus de trois décennies. Je l’ai depuis 34 ans et je n’ai jamais essayé de le vendre. Il a une valeur sentimentale incroyable », a déclaré l’ancien footballeur anglais, qui refuse de le vendre malgré les offres qui lui viennent. «C’était inconfortable et désagréable. J’ai vu des articles disant que je veux un million ou deux et c’est un mensonge. C’est irrespectueux et totalement faux. Ce n’est pas à vendre, que ce soit clair », conclut-il.