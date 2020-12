La saison de Formule 1 s’est terminée par le Gala FIA habituel à Genève. Un de Les les moments les plus émouvants de la cérémonie ont mis en vedette Corinna, la femme de Michael Schumacher, qui a reçu en son nom le Prix Spécial du Président de la FIA, une récompense conjointe avec laquelle lui et Hamilton pour ses sept titres mondiaux.

L’état de santé de Michael Schumacher est un mystère depuis qu’il a subi un grave accident de ski en 2013. C’est principalement parce que Corinna a évité d’en parler depuis. Malgré cela, sur l’insistance de Jean Todt, président de la FIA et ami personnel de la famille, l’épouse de l’Allemand a accepté de récolter une telle récompense spéciale pour lui. “Il aimait juste courir. Il n’avait pas besoin d’un coup de pouce supplémentaire. Il a toujours eu une grande motivation pour tout car il aimait beaucoup courirCorinna a dit ce qu’elle faisait.

À l’instar de Jean Todt, l’épouse du Kaiser a mis en avant le grand travail humanitaire de Schumacher avant l’accident et qui a inspiré l’ONG ‘Keep fighting’, créée pour l’enquête sur la moelle épinière et pour accompagner l’ancien pilote dans son rétablissement. “Michael a toujours eu un grand cœur pour aider les personnes dans le besoin. C’était toujours un plaisir pour lui de faire ces choses. Avec ‘Keep fight’, nous voulions continuer ce qu’il a commencé, avec toutes ces actions. C’est la clé, c’est ce qu’il voulait faire». “Michael était toujours prêt à soutenir n’importe quelle action, il était toujours là», A ajouté Jean Todt.

L’état de santé de Michael Schumacher

Justement, à chaque fois que Michael Schumacher fait l’actualité, c’est généralement parce que le président de la FIA a révélé quelque chose sur son état de santé. Bien qu’il ait toujours été très réservé à ce sujet, la dernière fois qu’il a été interrogé par lui, Jean Todt a déclaré: «Je suis très discret sur ce sujet. Nous savons tous que Michael a eu un accident très grave et, malheureusement, cela a eu des conséquences majeures pour lui. Depuis, il a été traité afin de pouvoir retrouver une vie plus normale.».

Quelques jours avant, peu de temps après avoir su que Mick ferait ses débuts en 2021 en Formule 1 aux mains de Haas, le président de la FIA a assuré que Michael Schumacher n’était pas étranger à ce qui est arrivé à son fils: “Bien sûr que vous le suivez». «C’est un pilote jeune et talentueux. Il a un grand nom, mais cela prendra du temps. Il est trop tôt pour le comparer à son père et pour savoir s’il pourra rivaliser avec Hamilton ou Verstappen, on ne le sait toujours pas », a-t-il ajouté.

Celui que Jean Todt a comparé lors du gala de la FIA est Michael Schumacher avec Lewis Hamilton. «Nous parlons de personnes différentes, avec des ingrédients différents. La seule chose que nous pouvons comparer est sept contre sept. D’une part, une structure de champions avec un pilote d’un énorme talent. De l’autre, une équipe italienne avec une mentalité différente, d’autres approches, qui se sont bien organisées et structurées avec un grand pilote comme Michael Schumacher. Je suis sûr que cela me démarquera, mais la suprématie et la domination de Mercedes et de Lewis sont plus grandes que celles que nous avions avec Ferrari et Michael. Cette Formule 1 est plus fiable et Lewis ne fait pas d’erreur», Il s’est terminé.

Un manoir à Majorque

L’épouse de Michael a fait l’actualité en Espagne en 2017. Cette année-là, Corinna a acheté, dans l’urbanisation privée de Las Brisas à Andratx de Mallorca, un manoir de Florentino Pérez pour 30 millions d’euros. Depuis, les Schumachers y ont passé de longues périodes car le climat en Espagne est beaucoup plus propice à la récupération de l’ancien conducteur qu’en Suisse.