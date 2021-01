La guerre entre Santiago Cañizares et Pep Guardiola continue. Les deux anciens coéquipiers de l’équipe espagnole ont de nouveau été verrouillés après que l’entraîneur de Manchester City ait répondu au gardien de but, après les propos de ce dernier sur le Catalan et son absence en groupe WhatsApp des champions de Barcelone 92. «Nous sommes tous sauf un: Guardiola. Probablement parce qu’il est le type le plus connu en ce moment et que je comprends qu’il n’est pas pour les conneries », a déclaré l’ancien valencien dans un Twitter en direct avec Mister Chip. Maintenant, c’est Cañizares qui a répondu.

Dynamisme Il a répondu dans le documentaire documentaire Tócala otra vez, Pep diffusé sur Movistar +: Barcelone 92 Nous sommes un groupe incroyable que je connais se rencontre sur WhatsApp mais depuis que je n’ai jamais eu … Cañizares, Je suis désolé, mais tu ne m’as pas invité, ce n’est pas que je ne veux pas être là, je l’ai découvert maintenant ».

Suite à ces déclarations, Canizares a pris la parole à El Partidazo de Cope et a répondu à son ancien partenaire pour clarifier toute la polémique: «Premièrement, que le groupe WhatsApp cela n’a rien à voir avec la question politique. Cela m’a frappé qu’il n’était pas là. Et je lui ai présenté mes excuses parce qu’il n’est pas pour ces conneries parce qu’il est le manager de Manchester City. Je ne peux pas l’inviter dans le groupe car je ne suis pas administrateur, je n’ai pas son portable et il dit qu’il n’a pas WhatsApp.

“Dans le 92, et je vais au politique, en Barcelone Des drapeaux d’Espagne ont été portés et on pouvait parler d’idées politiques et il présentait déjà ses idées et moi les miennes. Mais maintenant, les politiciens nous ont conduits à une société radicalisée. Notre société a pris l’appât et il l’a lui-même pris lorsqu’il a parlé de l’Espagne comme d’un État oppressif et c’est pourquoi, en tant qu’Espagnol et Alfonso, cela nous offense. C’est ce que nous lui récriminons, rien de plus. Et maintenant j’aime qu’il dise qu’il aime la Catalogne, il n’y a pas de problème, mais maintenant il dit qu’il aime l’Espagne. C’est très différent », a déclaré le gardien de but par rapport à la question politique.

Malgré tout, Canizares continue de croire que «maintenant si je rejoins Dynamisme Je suis sûr que je lui parle comme en 1992. Beaucoup de joueurs fatigués ont quitté les groupes de ce groupe, comme Luis Enrique, Abelardo, Alfonso, Kiko … il y en a pas mal, mais pas tous: Solozábal, Giner, Lasa, Soler, Vidal, Ferrer … Que personne n’interprète que le groupe WhatsApp est un type de friction ou de connotation politique ».