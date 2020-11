Mis à jour le 11/05/2020 à 06:00

Une jeune femme a commis une erreur qui l’a rendue populaire en TIC Tac, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Et c’est qu’elle a envoyé un travail à son professeur avec des insultes dans le titre. Connaître tous les détails de son histoire devenue viral.

Il s’avère que l’étudiante nommée Susan a écrit «un papier stupide qui n’a pas de sens» comme titre d’un essai. Elle n’avait manifestement pas l’intention de laisser ça comme ça; cependant, elle a oublié de le supprimer avant d’envoyer ses devoirs à son professeur.

@hanspoet ne vous inquiétez pas, je lui ai fait un câlin après et son professeur l’a laissée resoumettre des amis ❤️ ## college ## ♬ son original – Emma

C’est pour cette raison que lorsqu’il a réalisé son erreur, il s’est assis très triste sur le sol, puis a pleuré et a regardé l’écran de l’ordinateur. Son amie Emma, ​​entendant ses plaintes, est allée la voir pour lui demander ce qui s’était passé et en même temps capturer tout le moment dans une vidéo qu’elle a postée plus tard sur son compte. TIC Tac (@hanspoet) et est devenu viral dans des pays comme les États-Unis, le Mexique et l’Espagne.

Dans un autre clip, également publié par la fille susmentionnée, vous pouvez voir ce que Susan a écrit plus tard à son professeur. La protagoniste de cette histoire s’est excusée auprès de l’enseignante et, pour sa bonne chance, elle les a acceptées et lui a demandé de renvoyer le travail, mais corrigé.

