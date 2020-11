De la rédaction

Mercredi 4 novembre 2020

Enrique Venegas, avocat du footballeur de Chivas Dieter Villalpando, inculpé du crime de viol après l’accusation de Gabriela ‘N’, 21 ans, a jugé cruel le fait que son client et les autres joueurs – Eduardo Chofis López, Alexis Peña et José Juan Vázquez – ont été séparés du campus alors que leur culpabilité n’a pas encore été prouvée.

Le plaideur a reconnu dans une interview radio sur W Deportes que dans le dossier d’enquête, il est mentionné que Christian Chicote Calderón, un autre élément rojiblanco, était également à la fête tenue au domicile de l’un des joueurs de football, où l’acte criminel présumé a été commis.

Ils sanctionnent les joueurs dans un paquet, ce qui me semble prématuré, a déclaré Venegas, et a rapporté que Dieter n’a pas été averti et est en mauvais état, très affecté par tout le scandale.

Le crime est grave, l’accusation est très grave, mais comme je vois les choses, je sens que cela ne se passera pas parce qu’il n’y a pas de violation, puisque le code dit que c’est avec agression, avec luxe de violence, contre la volonté, et que existait. Il a ajouté que la plaignante, qui est arrivée (à la fête) seule à 3 h 40 du matin, doit encore le prouver et ne va pas encadrer, car il n’y a jamais eu de violence.

Il a expliqué que l’affaire en est à ses débuts et que Dieter n’a pas été convoqué à témoigner, la police chargée de l’enquête fait son travail sur le terrain, le ministère public intègre uniquement le dossier d’enquête et ensuite il déterminera s’il y a lieu de le poursuivre ou non, si le tour à un juge compétent, qui déterminera s’il y a une pénalité.

Interrogé par l’état d’esprit du joueur, Venegas revient: Comment seriez-vous s’ils vous accusaient d’un crime grave qui n’existe pas? … Vous perdez la tranquillité d’esprit familiale, vous devenez démoralisé. Il a tort », a-t-il fait remarquer.

Gilberto Sepúlveda s’est exprimé dans les locaux de l’équipe Verde Valle à Guadalajara, après s’être entraîné face à l’affrontement contre Monterrey, il a souligné lors d’une conférence de presse virtuelle que les erreurs d’indiscipline commises par ses coéquipiers laissent des enseignements aux jeunes forces. basiques, c’est douloureux, mais en même temps, ils créent des opportunités (pour les autres).

Le défenseur de 21 ans a regretté la situation que traversent ses coéquipiers. «Cela vous réduit quand il n’y a pas de joueurs sur le terrain que vous voyez habituellement. Je ne voudrais pas que cela arrive à personne, car c’est compliqué. Si nous en voyons toutes les conséquences, mieux vaut ne pas le faire, il y a un risque.

Cela finit par être un enseignement pour nous les jeunes; Il est important d’apprendre des erreurs des autres, car ce sont des situations qui affectent grandement votre carrière et il faut être conscient de ce que vous voulez dans cet environnement, a abattu le surnom de Tiba, qui a souligné qu’à la fin du tournoi il fera face à l’une des meilleures infractions, celui des Rayados est un bon paramètre pour nous, conclut-il.