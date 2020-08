Tous les participants à l’US Open sont déjà dans la bulle de Flushing Meadows et ne peuvent pas en sortir. Beaucoup étaient absents, notamment Nadal, Federer, Del Potro et Wawrinka, ainsi que Kyrgios. Le Suisse, quintuple champion, est blessé et ne reviendra pas avant 2021.

Il en va de même pour l’Argentin, qui vient de subir une opération au genou. Nadal a préféré éviter le voyage américain pour ne pas compromettre la saison sur terre battue. Le grand favori de l’US Open Novak Djokovic, qui a remporté trois tournois cette année.

Thiem et Medvedev tenteront de gâcher la fête pour lui, poursuivant leur premier titre en Grand Chelem. Un peu plus en arrière Zverev et Tsitsipas. À ne pas sous-estimer Murray, qui est apparu en forme à Cincinnati. Dans une récente interview, Mats Wilander a choisi trois chevaux noirs pour l’US Open de la semaine prochaine, alors qu’il soutenait le n ° 1 mondial Novak Djokovic pour remporter son 18e titre du Grand Chelem à New York.

Wilander à l’US Open

«J’espère que nous verrons de nouveaux joueurs percer. Je veux dire que vous allez en avoir sérieusement, des matchs étranges que vous n’auriez peut-être pas vus dans les tours suivants auparavant, c’est assez évident.

Je pense que ça pourrait être un US Open très intéressant en termes de tennis et des visages que nous allons voir. Certes, il est utile de ne pas avoir Roger et Rafa là-bas si vous êtes intéressé par une nouvelle phase du tennis masculin professionnel.

Je pense que Novak Djokovic et Dominic Thiem sont clairement favoris parce que c’est un majeur et parce que c’est cinq sets, mais nous pourrions voir une percée de la part de quelqu’un de nouveau dans ce tournoi. Je pense qu’il est faux de supposer que Novak Djokovic a eu la préparation parfaite comme il l’a fait avant tous les autres Chelem, je ne pense pas que nous puissions supposer que sa préparation a été parfaite cette fois ».

Je ne dis pas que la préparation de quiconque a été parfaite, mais il sait ce que signifie parfait parce qu’il l’a fait tant de fois et certains des plus jeunes joueurs, ils ne savent pas ce que signifie parfait, ils se préparent juste mais ils ne l’ont jamais été. réussit à la fin d’un slam afin qu’ils ne sachent pas s’ils ont fait la bonne ou la mauvaise chose.

Donc, je pense que les règles du jeu sont égalisées en ne sachant pas si Novak est préparé à 100%. Je suppose qu’il l’est, mais nous supposons quelque chose qui est un peu injuste pour les meilleurs gars, qu’ils peuvent simplement se débrouiller et être meilleurs que quiconque « – a expliqué Mats Wilander.