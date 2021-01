April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 6 janvier 2021, p. a12

L’ultramarathoner Abigail Zamora apprécie les reflets laissés par l’enfermement de la population, mais regrette les restrictions qui prévalent pour que les gens puissent faire de l’exercice, même dans des espaces ouverts, alors que les magasins sont bondés.

La pandémie nous a laissé le message de prendre soin de nous plus physiquement, émotionnellement, de défis, de valoriser davantage la vie et j’ai vu que plus de gens se mettaient à faire de l’exercice, a observé dans une interview le premier mexicain à terminer le prestigieux test de l’Ultra Trail du Mont. Blanc, qui touche des points en Italie, en Suisse et en France.

L’alpinisme et le trail sont incroyables car on peut voir des choses merveilleuses, mais c’est un peu illogique que, par exemple, je vais beaucoup à Izta-ccíhuatl, là je m’entraîne le week-end. Ils l’ont à peine ouvert en novembre et avec des mesures très restreintes, ils ne laissent entrer que 130 personnes par jour, et cela sur rendez-vous, qu’il fallait réserver, dit-il.

«Et vous dites: ‘Pourquoi ne puis-je pas aller à la montagne, où il n’y a même pas 130 personnes?’; J’ai pu y aller et nous étions 20 sur cette montagne incroyable, et que les supermarchés sont bondés et que nous ne pouvons pas faire de l’exercice, ce qui est comme notre travail après tout. Cela me rend très illogique, car 130 personnes se dispersent et ne seront jamais en contact sur la montagne », a déclaré la coureuse professionnelle, qui, en plus d’être membre du Team Salomon, est également entraîneur certifié, une activité qu’elle dit être maintenant est totalement arrêté.

▲ Le coureur apprécie que le confinement ait conduit les gens à faire de l’exercice dans la nature.Photo avec l’aimable autorisation de l’équipe Salomon

À l’exception d’Ocotal et de Xico, d’autres points d’entraînement proches de Mexico, tels que Malinche, Nevado de Toluca et Izta-ccíhuatl, ont de nouveau fermé, tant pour le tourisme que pour les coureurs, ce qui, en revanche, a-t-il indiqué l’athlète et guide de 40 ans était une mesure positive, car grâce à cela les forêts se sont régénérées.

«C’est la seule chose que vous dites:« comme c’était bien fermé », parce que nous les détruisions déjà», a-t-il souligné.

Après l’arrêt de toutes les compétitions en raison de la pandémie, vers la fin de l’année, Aby n’a pu participer qu’à deux courses de cross-country, à El Chico, Hidalgo et Zacatlán de Las Manzanas, Puebla et face à 2021, les perspectives sont incertaines, car il n’y a pas de compétitions confirmées.