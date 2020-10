Neuvième étape du Tour d’Espagne Kiko Huesca

La Vuelta a España arrive ce week-end dans les Asturies pour la célébration de deux étapes qui seront la clé du résultat final du grand événement cycliste espagnol, l’un des trois plus prestigieux au monde. Mais les nombreux amateurs de cyclisme dans les Asturies devraient se limiter à applaudir les athlètes à un moment donné sur le parcours ou, mieux, à domicile, à la fois sur l’étape de demain, entre Villaviciosa et Alto de la Farrapona (Somiedo), et dans le dimanche qui va de Pola de Laviana à L’Angliru (Riosa).

C’est ce que la Principauté a demandé, qui a lancé le rappel que «dans cette édition, la diffusion télévisée habituelle du concours prend une importance particulière car elle devient un allié fondamental dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Tant l’organisation de la course cycliste que les autorités sanitaires ont promu depuis le début de La Vuelta 2020 une campagne pour recommander de surveiller la compétition depuis chez soi., par le biais de télévisions ou de canaux Internet “.

Le Gouvernement de la Principauté rappelle à tous les supporters qu ‘”il n’est autorisé ni aux départs ni aux buts des deux étapes qui se déroulent dans les Asturies”.

L’étape du samedi de demain passera par les ports de La Campa, La Colladona, La Cobertoria et San Lorenzo, et dimanche aura quatre ports à surmonter: Padrún et San Emiliano, tous deux de troisième catégorie, et ceux de La Mozqueta et El Cordal, de première catégorie.