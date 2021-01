Eder Sarabia a été présenté ce mardi comme le nouvel entraîneur de l’Andorre de Gérard Piqué. L’ancien deuxième entraîneur de Barcelone s’est souvenu lors de son apparition de Quique Setién: “Sans lui, je ne serais pas là”dit-il dès qu’il s’est assis à la conférence de presse. Le Basque fait face à sa première expérience en tant que premier entraîneur du club qui évolue en deuxième division B.

«Je voulais me souvenir de Quique Setién. Voyons si je ne suis pas excité, pour moi, il a été une personne très spéciale. Après mon père, il est la personne la plus importante que j’ai rencontrée dans le monde du football. Il est bien plus qu’un ami, il est comme un père. Mon père m’a déjà dit que je serais la personne la plus honnête et honnête que j’allais rencontrer et si je suis là c’est grâce à lui », a assuré le nouveau coach d’Andorre.

Au bord des larmes, Eder Sarabia a évoqué toute l’expérience qu’il avait acquise ces dernières années avec Setién: «Je n’aurais pas pu avoir une meilleure personne avec qui travailler. Nous avons vécu des moments incroyables, j’ai beaucoup appris, notre relation est extraordinaire. Je sais que ce sera l’un des principaux critiques car il essaiera d’aider. Maintenant, nos chemins se séparent, mais peut-être qu’ils se croiseront à l’avenir.

Il a également évoqué Gérard Piqué et sa relation avec le vestiaire de Barcelone: ​​«Qu’une personne comme Piqué me choisisse pour ce projet fait taire en quelque sorte certaines rumeurs ou choses qui pourraient être pensées ou mal interprétées. C’est vrai qu’il y a des moments dans les jeux et qu’il y a des tensions, on ne niera pas qu’il y a discussion dans le vestiaire. Lors de ce fameux entracte à Vigo, c’est arrivé, mais ce sont des choses qui ne vont nulle part, qui sont comprises dans le cadre de notre travail.

Enfin, Sarabia a remercié Andorre pour sa confiance: «Je voulais remercier le club pour cette opportunité et parler de trois choses. Nous venons avec beaucoup d’enthousiasme, nous avons détecté dans le club l’envie de grandir. Ils nous ont rapidement convaincus et nous voulons démontrer notre expérience et nos connaissances».