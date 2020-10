Ce vendredi Maradona il a 60 ans et de nombreux fidèles rendront hommage à un Dieu sur terre qui continue de gaspiller le charisme partout où il va. L’un d’eux, et aussi un ami proche, est Richy Castellanos, le Maradona des relations publiques qui à l’occasion de son anniversaire a réuni 150 célébrités pour féliciter l’anniversaire de l’éternel 10 à travers une vidéo documentaire. Parmi eux, de grandes figures telles que Cristiano Ronaldo, Zidane, Ronaldinho ou Van Basten entre autres.

Question: Belle initiative.

Réponse: Ce n’est pas une initiative de travail et d’effort, c’est d’affection et d’admiration pour cet homme en majuscules appelé Diego Armando Maradona, qui est une légende, un génie et un mythe du football qui restera pour les vestiges comme Pelé, Zidane, Cristiano ou Messi.

Q: Quand pensez-vous lui offrir une vidéo avec les félicitations de centaines de célébrités?

R: Il y a trois mois. J’étais en vacances et j’ai pensé faire quelque chose de différent du reste du monde. Il savait que les gens autour de lui faisaient des vidéos et je le comprends parce qu’ils l’aiment plus que quiconque. Mais le mien est autre chose, une vidéo documentaire donnant à Diego une affection particulière. Il le mérite pour tout ce qui s’est passé cette fois-ci, pour que des choses improbables lui soient arrivées. Lui-même sait et se rend compte qu’il doit avancer et prendre soin de lui-même. Ce doit être encore 50 ans en vie.

Q: Cela a dû vous coûter un travail énorme.

R: Je réalise cette vidéo avec mon cœur et mes efforts. Avec beaucoup d’affection envers lui. Toutes les personnes qui apparaissent dans la vidéo doivent lui dire qu’elles l’admirent et l’aiment.

Q: Pouvez-vous dire qui sort?

R: Un grand nombre de personnalités importantes du sport, du cinéma et de la télévision. Parmi eux figurent Ronaldinho, Zico, Zidane, Kempes, Mágico González, Casillas, Maldini, Baresi, Marco Van Basten, Paolo Rossi, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Pancho Céspedes, Jose María García, Vicente Amigo, Diego El Cigala, Paco Gento, Cristiano Ronaldo, le génie de ce siècle avec Messi.

Q: Et Messi?

R: J’avais plusieurs engagements footballistiques. Je ne pourrais pas faire plus de force. Pour me risquer, j’ai pris un risque.

Q: Et que disent-ils à Diego?

R: Chacun le fait avec sa personnalité, son caractère et sa façon de penser. Ils racontent des anecdotes, félicitent l’anniversaire … ils font un compendium de quatre choses en une. Je demande à chacun 40 d’affilée au total.

R: Combien de célébrités avez-vous rassemblées?

R: plus de 150.

Q: Cela ressemblera à un film.

R: Il s’agit de 90 minutes de vidéo, comme si vous regardiez un film. J’adore que quelque chose de différent sort. Vous le verrez quand il sortira. Je l’aime bien et il est produit par mon ami Francis Magan. Je ne sais pas si ce sera un chef-d’œuvre mais je donne mon amour à Maradona et la surprise ne sera jamais oubliée, j’espère que Maradona sera excitée.

Q: Comment atteignez-vous autant de personnes pertinentes?

R: J’ai ma baguette magique et j’ai ma façon de travailler. Il y a une phrase de mon grand ami Paco de Lucía qui disait: “Je ne sais presque rien mais je sais un peu ce que je fais”. J’ai gardé la chanson. Vous devez savoir que lorsque vous faites quelque chose, ce doit être avec amour. Pour ce faire, vous devez enquêter et savoir comment atteindre chacun d’eux. J’organise des événements de haut niveau depuis plus de 26 ans.

Q: Je voudrais savoir comment vous avez rencontré Diego Armando Maradona.

R: En 1993. J’ai rencontré Marcos Alonso et son fils, qui joue maintenant pour Chelsea, et il m’a dit que Maradona était à Madrid. Il m’a dit: “Dis-lui que tu es de mon côté et dis-lui: pigeon.” Alors quand j’ai dit à Diego, il m’a dit: “Tu es un ami de Marcos.” Et là je l’ai rencontré et jusqu’à présent, j’ai une amitié très étroite. Je suis maradonien … avant je collectionnais des autocollants, puis des livres et maintenant j’ai 26 ans d’amitié avec lui. Je voulais être footballeur, et comme Julio Iglesias ou Antonio Banderas, j’ai eu une blessure qui m’a séparé du football. Ils les connaissent à Hollywood et ils me connaissent chez moi. Rencontrer Maradona pour moi est un honneur.

Q: Quel est votre lien actuellement?

R: Mon lien avec lui est de lui parler quand il le peut parce qu’il ne parle pas tous les jours. Seulement lorsque vous êtes à l’aise et que vous en avez envie. Il faut laisser Maradona tel qu’il est… il a une très forte personnalité et c’est une très bonne personne. Je n’aime pas beaucoup le cercle parce que chacun pense d’une manière et fait des choses que je ne partage pas. J’aime partager mon amitié avec lui en lui parlant de football, en prenant un thé vert ou en me promenant comme il l’entend.

Richy et Maradona sur une photo récente.

Q: Vous êtes parfois vu dans des situations délicates. Pensez-vous avoir des problèmes?

R: Ce sont des erreurs, comme me dit Julio Iglesias. Julio me dit: «Richy, les gens pensent que ce qu’ils voient est ce que c’est. Ils m’ont vu marcher avec deux personnes qui m’aidaient parce que j’avais mal à la cheville. Et puis ils ne m’enregistrent pas quand j’étais seul. Richy, je suis une salope et je vais chanter à nouveau quand la pandémie passera. ” Julio Iglesias dit la vérité. Maradona a 20 vies parce que tout s’est passé et tout ce qu’ils lui font autour de lui, c’est des gens qui lui extorquent de l’argent et font des vidéos sans qu’il s’en aperçoive. Il sait qu’être dans la cuvette des toilettes sort une caméra. Maradona Il est l’oncle le plus médiatique du monde. Lui et Michael Jackson sont ceux que j’ai le plus vu avec le plus de médias lors de la conférence de presse.

P: Oui, mais parfois votre santé s’inquiète.

R: Il prend soin de lui pendant la journée. Ne pas parler, c’est qu’il ne vocalise pas bien à des moments déterminés par la température … quand on lui parle petit à petit il parle normalement et adoucit sa voix. Maradona c’est un gars fort. Le problème avec ne pas marcher est qu’il a une sciatique à vie. Maintenant, ils jouent tous à trois mètres l’un de l’autre. Maradona a été jetée aux enfers. Si vous voyez 5 000 pièces de lui sur 4 000, ils vont lui casser la jambe. Ces coups de pied prennent des factures.

Q: Messi est entré dans le débat comme le plus grand de l’histoire.

R: Maradona a été la plus grande de l’histoire. Les actifs sont Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Je reste aussi avec Pelé, Cruyff, Zidane, Ronaldo Nazario …

Q: Maradona et Messi étaient des moments différents.

A: pour moi Maradona Il me disait toujours: «Richy, je ne me suis jamais entraîné ni me suis levé tôt. Quand il est allé sur le terrain, il était une machine ». Maradona était libre à travers la jungle et avec cette personnalité, il n’avait pas besoin de courir. Il a couru comme Carl Lewis avec le ballon collé à son pied. Il avait l’intelligence de sa naissance. Le bal est né pour Maradona.

Q: Il est peut-être l’un des plus charismatiques de l’histoire du football… et de la vie, comme Michael Jackson.

R: évidemment. Un génie comme Michael Jackson… Maradona est un autre candidat que lorsqu’un siècle passera, le monde entier parlera de lui. À Naples, il est un Dieu. Quand il est parti, nous espérons pouvoir dire qu’il était un dieu du football. Je fais partie des privilégiés qui peuvent être votre ami. Il est mon idole et mon ami. Je peux me vanter d’être votre véritable ami.

Q: Et quels amis as-tu de plus dans le monde du football?

R: Je m’entends bien avec Figo, Raúl, Torres, Caniggia, Casillas, Butragueño, Martín Vázquez, Schuster, Futre … beaucoup. J’ai une amitié assez bonne et honnête. Dans cette vie, le plus important est d’être de bonnes personnes. J’aime m’occuper des artistes et ne pas leur demander. Ils ne me demandent pas et je sens qu’ils ont besoin de quelque chose et que je dois être là. Il ne s’agit pas seulement de montrer vos amis.

Q: J’ai lu que ce sont les meilleures relations publiques d’Espagne.

R: Je ne suis pas le meilleur PR. Chaque personne a son style. J’ai toujours dit que c’est un compliment que les gens pensent que je suis bon. J’ai commencé comme footballeur, je me blesse et après avoir pris ma retraite, je me consacre au show business sans manger ni boire. J’ai aimé le monde du spectacle et du divertissement et j’ai décidé de me lancer dans ce monde magnifique. C’était petit à petit et avec patience. Appeler, picorer, convaincre. Quand ils me rencontrent, ils savent qu’ils ont un ami pour toujours parce que je ne vendrais pas ma peau même pour 20 000 millions d’euros. L’argent, tel que vous l’avez, disparaît. L’amitié est la chose la plus précieuse de la vie.

Q: Quelle a été la première célébrité avec laquelle vous avez travaillé?

R: Pedro Ruiz, Julio Aparicio, Los Chunguitos et Luis Cobos.

Q: Et quel événement gardez-vous?

R: Tous les événements parce qu’ils ont leur chemin et leur émotion.

Q: J’ai lu de bonnes critiques d’un concert d’Alejandro Sanz qu’il a organisé à Las Ventas.

R: Alejandro Sanz est un génie et une icône de la musique.

Q: Il ne se mouille pas. Un plus difficile: Madrid ou l’Atlético?

R: Je viens de Madrid et de l’Atlético. Parce que j’ai des amis dans les deux équipes et comme je suis de Madrid, je reste avec les deux. Ils sont unis dans la même ville.

Q: Vous connaissez également le capitaine du Real Madrid.

R: Sergio Ramos est, avec Baresi, Maldini, Hierro, Koeman, Beckenbauer et Pereira, l’histoire du football mondial et a donné à Madrid de nombreux succès avec des objectifs clés. Sa carrière, tout ce qu’il a fait au Real Madrid, les 16 années qu’il a passées … il est champion du monde, européen. Il partira par la porte d’entrée de Madrid. Ce n’est pas qu’il demande et qu’ils pensent lui faire une faveur, il leur fait une faveur car Madrid est une marque connue dans le monde entier mais Ramos restera dans l’histoire comme un mythe.

Q: Enfin, nous convenons que cette vidéo documentaire sera le cadeau le plus émouvant que Maradona recevra.

R: Je ne sais pas si ce sera meilleur ou pire parce que je ne sais pas ce que font les autres. Je l’ai fait avec tout mon amour et il en reste pour les restes.

Q: C’est quelque chose qui n’a probablement jamais été vu

R: Je ne sais pas si cela n’a jamais été vu. Il y a encore des gens qui ont d’autres disques. Je l’ai fait avec une affection particulière. J’espère que tu es heureux. Vous aurez des milliers et des milliers de cadeaux. Je fais partie de ce recueil de personnes qui veulent vous rendre heureux et satisfait.

Q: Vous devez être fier de vous.

R: Diego, si vous me regardez: vous êtes numéro 1, 10, le meilleur de tous les temps, aujourd’hui vous avez 60 ans et vous savez que votre ami Richy vous aime. Tu sais que je veux te voir et quand cet enfermement sera terminé, nous serons ensemble.