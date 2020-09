Si vous êtes à la recherche d’un nouveau passe-temps, mais que vous n’avez pas compris lequel il serait, pourquoi ne pas essayer l’escalade?

La bonne nouvelle, c’est qu’à CLYMB Abu Dhabi, nous avons une installation de classe mondiale à deux pas.

Avec le centre maintenant rouvert, voici tout ce que vous devez savoir en tant que débutant.

AVANT QUE TU COMMENCES

En tant que nouveau venu dans l’escalade, vous vous demandez peut-être quels sont les bienfaits physiques, eh bien, grimper sur une base hebdomadaire peut améliorer considérablement votre santé physique et mentale. C’est un excellent moyen de travailler tout le corps. Il brûle beaucoup de calories et améliore l’endurance et l’endurance. L’effort physique fait des merveilles pour faire fonctionner les endorphines, vous faisant vous sentir imparable à la fin de la journée.

De plus, l’escalade est un sport très social – amenez vos amis avec vous et encouragez-vous les uns les autres pendant que vous atteignez vos objectifs d’escalade.

ÉCHAUFFEMENT

La meilleure façon de se préparer pour le plaisir de l’escalade est d’échauffer vos muscles jusqu’à 5 minutes avant de frapper le mur; cela évite également les blessures pendant votre ascension et réduit tout inconfort musculaire post-escalade. Les instructeurs de CLYMB Abu Dhabi recommandent de se concentrer sur la partie supérieure du tronc, les bras, les épaules et les jambes.

PENSEZ AVANT DE DÉMÉNAGER

Avant de monter sur le mur, assurez-vous de bien planifier votre itinéraire. Identifiez la position des prises avant de commencer, car elles peuvent être difficiles à localiser lorsque vous êtes sur le mur. En maîtrisant cette méthode, vous améliorerez votre technique d’escalade beaucoup plus rapidement. N’oubliez pas que l’escalade est autant une question de technique que de force.

CLYMB AVEC VOS PIEDS

Pendant la montée, le jeu de jambes est essentiel; Les instructeurs de CLYMB Abu Dhabi recommandent de ne placer que la pointe de votre chaussure en soute. Faites-le en silence, en douceur et en toute confiance jusqu’à ce que vous soyez prêt à monter. Assurez-vous d’utiliser la force de vos jambes pour soulever votre corps plutôt que de vous hisser avec vos mains.

TROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE

Il est important de garder votre centre de gravité près du mur pour rester en équilibre pendant votre expérience. Essayez de garder autant de contrôle que possible sur chaque muscle de votre corps; cela vous permettra de rester équilibré et centré quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez.

ENGAGEZ VOTRE CŒUR

Il est vital pour votre expérience d’escalade d’engager votre cœur. Votre force de base est ce qui vous donne le pouvoir de pousser vers le haut et fournit une stabilité indispensable qui vous aide à tirer la puissance de vos jambes. Le maintien d’un noyau solide vous aide également à contrôler vos mouvements lorsque vous êtes sur le mur.

ESPRIT VOS HOLDS

Choisissez votre itinéraire judicieusement, plus l’itinéraire est technique, plus les cales sont petites et plus l’intensité est élevée. Lorsque vous vous déplacez entre les prises, n’oubliez pas de garder les bras tendus; cela vous fera économiser énormément de force dont vous aurez besoin pendant votre expérience.

LENTE ET RÉGULIÈRE

N’oubliez pas de grimper à votre rythme; ne vous mettez pas trop au défi ou ne vous surchargez pas pour éviter de vous épuiser. L’escalade demande beaucoup de patience; plus vous êtes à l’aise en grimpant, plus vous atteindrez de haut!

N’OUBLIEZ PAS

– Respirer! Respirez profondément à chaque mouvement;

– Le repos est important, aussi important que toute compétence en escalade;

– La sécurité est primordiale;

– La peur n’a rien sur vous, si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez;

– Profitez du processus et soyez patient, vous finirez par comprendre tout cela

Que vous soyez grimpeurs débutants ou expérimentés, CLYMB Abu Dhabi offre une expérience unique en son genre pour les clients de tous âges (avec une limite d’âge de 4 ans et plus pour les sessions d’escalade débutantes tandis que les sessions non supervisées sont disponibles pour les 14 ans et plus). Les clients sont guidés à chaque étape du chemin avec l’aide d’instructeurs hautement qualifiés.

Les clients sont priés de maintenir leur distance sociale en suivant les marqueurs au sol placés à deux mètres l’un de l’autre. Les clients sont également encouragés à porter des masques faciaux en tout temps, à se désinfecter les mains régulièrement et à opter pour le paiement sans contact à tout moment.

Pour plus d’informations, visitez www.clymbabudhabi.com.

En savoir plus sur l’application Sport360