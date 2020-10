«Les entraîneurs et les parents peuvent avoir une influence très importante sur la question de savoir si la non-compétition est négative ou positive; entraîner les enfants à collaborer et être meilleurs, encourager l’attente et les compétitions futures passionnantes, peut les rendre plus matures et moins impulsifs », explique-t-il Valdesana Elia Frías psychologue du sport, qui a une solution claire: “Tous les efforts doivent viser à leur faire profiter de la route et non pas tant de la destination. L’important dans le sport est le voyage et tout ce que l’on y apprend. Cette situation peut promouvoir des valeurs aussi importantes que le travail d’équipe, la générosité de groupe et apprendre à attendre », conclut-il.

L’analyse des experts: “Le résultat doit être le moins important, l’important est d’apprendre par la formation”

Javier del Río, professeur à la Faculté de formation des enseignants, avec une belle carrière, met sur la table quelque chose qui n’est pas toujours facile dans le sport: “Que le résultat est le moindre.” Selon lui, la performance devrait être la moindre des choses, et d’autant plus qu’il n’est plus possible de s’entraîner: «Il faut guider le sport pour améliorer la santé et faire de la compétition une conséquence, mais toujours secondaire; Si maintenant, avec l’annulation des compétitions, les jeunes sont désengagés, c’est que nous faisons quelque chose de très mal. Si cela se produit, cela signifie que les jeunes sont mal orientés vers le sport », insiste-t-il. L’important dans le sport, comme le soutient Frías, est «de se retrouver avec un groupe de collègues, de transpirer et de s’amuser».

Dans les clubs sportifs, cependant, l’inquiétude est palpable. Le Covadonga Culture Group, de Gijón, est probablement le plus touché par l’annulation des compétitions d’âge scolaire. “Sur les quelque 3 000 athlètes que nous avons fédérés, 70% appartiennent à cette tranche d’âge », explique Nacho Aybar, directeur sportif de l’entité de Gijón, qui reconnaît qu ‘”elle est acceptée, avec une certaine résignation et sans douter que la santé est et sera toujours plus importante que tout critère sportif”.

Et avant les problèmes, les solutions. Le groupe Covadonga a anticipé l’incertitude sur le début de la compétition il y a quelques semaines en élaborant des plans alternatifs. «La fin du sport n’est pas la compétition, mais la compétition est sa principale motivation. Nous devons maintenir vivante la flamme de l’illusion des enfants et pendant les week-ends nous proposons des alternatives. Nous avons réalisé des activités telles que des itinéraires de randonnée, d’escalade, de montagne ou de surf. L’objectif est que personne ne perde son enthousiasme pour la pratique du sport, même si l’incertitude quant au moment où nous pourrons concourir à nouveau est un problème supplémentaire », déclare Aybar.

L’impact du covid-19 a fait des ravages dans la vie quotidienne d’un club qui est également l’un des principaux poumons sportifs de Gijón. «Il y a une certaine peur. Nous avons constaté une baisse des étudiants dans nos cours, une de nos sources de revenus à un moment où les dépenses ont augmenté. Nous devons prendre en compte des aspects tels que nous avons dû diviser les groupes de formation pour respecter le protocole et, par conséquent, avoir un plus grand nombre de techniciens pour effectuer le même travail qui était fait auparavant avec le même nombre de personnes ” , détails.

Un des étudiants de Rocío Ríos pratique le sport dans le centre de Gijón. Angel Gonzalez

Quelque chose de similaire se produit à Oviedo. Heriberto García, “Caco”, est le directeur sportif de l’Unión Financiera Base Oviedo pour le handball Il est également le directeur général du Colegio Loyola, où il y a aussi une activité sportive intense. Sa double occupation lui permet de bien savoir tout ce qui se passe avec les plus jeunes pendant cette pandémie. C’est pourquoi il sait que l’élimination des compétitions sous les jeunes est un autre obstacle à surmonter. Un exemple de ce qui se passe peut être vu à la base Oviedo où, en comptant les écoles, la saison dernière, il y avait 20 équipes. “S’entraîner à ne pas concourir est bizarre, mais au moins les enfants peuvent sortir et faire quelque chose”, explique Caco, pour qui «il est important que les gens fassent de l’activité physique, il faut se vider la tête», ajoute-t-il. Caco considère que la situation dépend des attentes de chacun: «Un enfant ou un cadet avec une projection future le remarquera; mais il est nécessaire d’établir la différence entre le sport pour la santé et le sport de compétition. Dans ce dernier cas, ne pas concourir affectera votre progression, même si nous espérons que ce n’est pas pour la vie et sera résolu le plus rapidement possible ». Ils, quant à eux, continuent d’entraîner les équipes du club à se préparer à la réouverture des portes.

“Nous devons nous adapter, ce serait quelque chose d’utopique de penser que dans les catégories inférieures, il serait possible de rivaliser comme la situation est maintenant”

Fernando García – Coordinateur des catégories inférieures de Liberbank Oviedo Basketball

Fernando García est le coordinateur des catégories inférieures de Liberbank Oviedo Baloncesto et il parle d’un processus d’adaptation: «Nous devons nous adapter, ce serait quelque chose d’utopique de penser que dans les catégories inférieures, il serait possible de rivaliser comme la situation est maintenant», dit-il. Pour cette raison, il pense que ce qu’ils ont devant eux est “un défi”. L’un des paris d’Oviedo Basketball sera de “travailler de manière plus individualisée, afin qu’il puisse y avoir une amélioration individuelle pour chaque joueur”, explique García. Pour cela, ils doivent «les garder motivés», ce qui, reconnaît-il, sera «un défi pour l’entraîneur». Pour Fernando García, ce n’est pas le moment de penser à la compétition: «L’important est de continuer à faire du sport car, avec ce qui se passe, la compétition perd son sens. Nous devons être conscients de la situation et maintenir le sport en raison de la santé physique et mentale que cela implique pour les jeunes; au final, le sport vous accroche et tout le monde veut continuer à le faire », conclut-il.

Au Badminton Oviedo, ils sont inquiets, bien qu’ils essaient de se réinventer: “Nous remarquons que ne pas concourir peut être un risque pour les enfants, mais nous essayons de nous concentrer sur l’amélioration de l’entraînement.” Oviedo Badminton connaît également un curieux paradoxe: ses joueurs de moins de 16 ans ne peuvent pas concourir dans les Asturies, mais ils le peuvent dans le reste de l’Espagne. En fait, en novembre, un test national U-16 est prévu en Cantabrie.