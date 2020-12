le Victor Valdes l’entraîneur est toujours entouré de controverse. Ses premiers pas sur le banc génèrent des incendies de toutes sortes, et le dernier d’entre eux est très récent. L’actuel entraîneur d’Horta a exigé le renvoi immédiat de l’attaquant Sergi Moreno, et le joueur a cessé d’appartenir au club catalan en raison de cette décision de Víctor Valdés, contre qui il a explosé dans une interview.

«Celui qui a perdu ses voies et a mal fait les choses n’est pas Horta, mais Víctor Valdés, qui m’a traité comme de la merde. On faisait de l’entraînement physique dans la salle de gym, il s’est approché de moi, Adri et Coro et nous a dit qu’il ne comptait plus sur nous, que le football n’était pas ce à quoi on s’attendait », a révélé le joueur dans ‘Betevé’, une fissure très dure qui ne part pas Valdés dans un bon endroit.

Merci @uahorta ⚫️⚪️⚽️ pic.twitter.com/LdbmKNwo7F – Sergi Moreno (@ sergimoreno21) 3 décembre 2020

Sergi Moreno estime que la présence de Valdés sur le banc empêche l’équipe de mieux performer: «On pense qu’il joue à la FIFA, comme si les joueurs étaient des cartes à échanger. Il y a beaucoup de tension dans le vestiaire, les gens ne jouent pas comme ils le savent. C’est dommage car il y a une équipe pour se battre pour tout, mais ça ne peut pas être tenu.

Ce n’est pas le premier problème sérieux pour Valdés depuis qu’il était entraîneur, et cela ne semble pas non plus être le dernier. La controverse entoure l’ancien joueur du Barça, qui peu de temps après avoir débuté le championnat en troisième avec Horta s’est dispensé de deux de ses assistants, et a maintenant décidé d’expulser plusieurs footballeurs, dont Sergi Moreno. Avant tout ça, d’autres décisions controversées ont déjà provoqué son soudain Juvenil A de Barcelone, mais Valdés ne contrôle toujours pas sa température et ses débuts en tant qu’entraîneur-chef sur un banc ne sont pas une expérience tranquille.