– Quel souvenir gardez-vous de 2020?

– La vérité est que c’était une année du meilleur au pire. Nous venons d’un très bon 2019, où je m’étais qualifié pour les Jeux Européens en Biélorussie en double mixte, nous avons passé un séjour en Colombie en octobre, avec de bonnes retombées, nous avons repris la compétition en novembre avec un bon rythme … Les bons sentiments ont continué En janvier et février, j’étais avec l’équipe de France au Championnat d’Europe par équipes, même si nous n’avons pas eu un très bon résultat parce que nous avions des blessures en équipe féminine. Je pense que c’était le 12 mars lorsque la formation a été fermée pour nous. Je faisais de la physiothérapie dans un centre de santé et ils nous ont dit qu’il valait mieux ne pas y aller, alors j’ai décidé d’aller en Cantabrie avec la famille pour y passer la garde.

“Comment l’avez-vous porté?”

“Et bien, étonnamment, mieux que prévu.” J’étais dans une petite maison du village avec ma sœur, loin de mes parents, et nous avons pu être sans masque, dans le jardin. De plus, comme il faisait beau et que toute la famille était en bonne santé, ce n’était pas cher. Cela faisait dix ans qu’il était à la maison depuis si longtemps. Et j’ai pu être actif, aller me promener, travailler avec le tapis … Une fois par semaine ou toutes les deux semaines pour acheter et c’est tout, avec très peu de contacts sociaux.

– Êtes-vous resté en contact avec le club?

–Nous avons passé un appel vidéo de groupe chaque semaine. Il aimait toujours voir des visages, faire une blague et être un peu connecté, c’était une situation étrange pour tout le monde.

“Et a-t-elle pu rester active?”

“J’essayais de faire du yoga et un peu d’entretien chaque jour, j’en avais besoin.” Nous avons toujours prévu une heure d’exercice pour entrer dans la routine. Je n’ai pas eu de blessure ou de douleur ou quoi que ce soit, alors je pense que j’ai bien fait. Plus tard, étant un athlète de haut niveau, j’ai eu un rôle à jouer. J’étais en assez bonne forme ce qui m’a permis de prendre la piste fin juin. Il s’est entraîné au club pendant quelques jours, mais j’ai décidé que je n’allais pas y aller, que je rejoignais déjà en août, avec la saison normale.

– Comment la saison a-t-elle commencé? La pandémie est-elle perceptible?

–Il nous a tous touchés, bien que différemment parce que les restrictions ont été différentes à chaque endroit. Normalement, vous savez à quel niveau sont les gens, mais cette fois, nous attendions parce que nous ne savions pas comment nous ou les rivaux allions être.

– Et, malgré tout, les premiers résultats sont très prometteurs.

– Eh bien, oui, peut-être que cette incertitude nous a rendus plus vigilants pour mieux nous entraîner, pour être conscients de ne pas échouer. Dans la ligue jusqu’à présent, nous n’avons pas perdu, ce qui signifie qu’un bon travail a été fait au niveau du groupe.

–Quels sont les objectifs pour 2020?

–À court terme, il m’est difficile d’en porter un à cause de la situation. Je voudrais continuer à maintenir les premières places de la ligue pour disputer les demi-finales, et pour le championnat espagnol, qui est passé en juin, revalider le titre si possible. Mais je ne veux pas espérer, car la santé est comme elle est et devra peut-être refermer. Il y a des priorités et je suis le premier à vouloir concourir, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas.

– Comment tu t’entraînes avec un masque?

-Je ne le prends pas mal, c’est la même chose parce que j’ai l’habitude de l’emmener à la clinique, et ma tête sait déjà ce que c’est que de quitter la maison et de le mettre. Ma famille a beaucoup souffert dans la deuxième vague, et tout le monde l’a traversée: mes grands-parents, mes oncles, mes parents … quatre d’entre eux ont été admis et ma grand-mère est aux soins intensifs depuis deux mois, donc je sais bien ce que cela signifie. ça se passe.

– Comment la situation peut-elle affecter la carrière du club?

–Il est clair que cela peut affecter car dans les activités parascolaires, c’est là qu’il est plus facile d’attirer les enfants. Je veux penser que cela se fera remarquer à court terme mais qu’à long terme cela reviendra, que les parents verront que c’est bon pour l’enfant. Il n’est pas sain pour les enfants de cet âge de rester debout si longtemps.