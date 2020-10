April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a12

Daniel Aceves, président des médaillés olympiques mexicains, a déclaré qu’il n’était pas temps d’être profilé pour se présenter à la présidence du Comité olympique mexicain (COM), dont les élections ont été reportées à 2021, après les Jeux olympiques de Tokyo, à la suggestion du Comité international olympique. (COI).

J’ai toujours pensé que l’Olympisme devait être déplacé par les cycles olympiques et non par les processus électoraux, a déclaré le médaillé de lutte gréco-romaine de 1984 à Los Angeles.

La déclaration de Thomas Bach (chef du CIO) le 23 avril fait état d’une suggestion selon laquelle l’élément central est les athlètes, les équipes multidisciplinaires et les Jeux, a déclaré Aceves à propos de la décision de reporter les élections à 2021, approuvée samedi. passé à l’assemblage COM.

Ce n’est pas le moment de localiser un cycle électoral. C’est un moment très complexe, sanitaire, économique, politique et social; L’unité doit prévaloir en tant que monnaie principale du mouvement olympique et, en temps voulu, des circonstances permettront, sur la base d’un nouveau statut en cours d’élaboration par la COM, que ceux qui aspirent puissent le faire et mener les campagnes correspondantes, a-t-il déclaré.

Conformément aux propositions du CIO aux comités olympiques du monde, la réforme des statuts permettra la tenue d’élections par poste, au scrutin secret et pas nécessairement par listes. «Sous cette considération, des élections intéressantes viendront, mais aujourd’hui plus que jamais, il n’y a pas de place pour une circonstance électorale ou des aspirations personnelles.

Nous mettrions de côté les objectifs du mouvement olympique et ne serions pas empathiques avec ce que vivent les athlètes, a déclaré Aceves.

Il a rapporté avoir remis une proposition au sénateur José Antonio Cruz Alvarez, directeur de Channel 11 et chargé par le président de suivre la défunte fiducie sportive, de sorte que la ressource pour les bourses à vie des médaillés olympiques soit placée sous la protection du Trésor de la Fédération et être livré via COM.