Diego Armando Maradona c’était un personnage particulier. Au-delà du football, il s’est fait des amis dans le monde entier. Beaucoup anormal, qui a rompu avec le chemin habituel du footballeur. Sa grandeur sur le terrain de jeu, le titre de meilleur joueur de l’histoire qui pour certains était et est incontestable, a touché et franchi toutes les frontières imaginables pour un athlète. El Pelusa a côtoyé les plus hauts dirigeants politiques et dirigeants d’Amérique du Sud. D’Hugo Chávez à Evo Morales, en passant par Fidel Castro et, ces dernières années, avec l’actuel président de Venezuela, Nicolas Maduro.

«Beaucoup de tristesse nous a laissé la légende du football, un frère et ami inconditionnel du Venezuela. Cher et irrévérencieux Fluff, tu seras toujours dans mon cœur et dans mes pensées. Je n’ai pas de mots pour le moment pour exprimer ce que je ressens. Au revoir, Pibe de América! », Ont été les propos du président vénézuélien dans ses réseaux sociaux après avoir entendu la nouvelle du décès de l’emblématique footballeur qu’il considérait comme son« frère ».

Nicolas Maduro est allé plus loin et a consacré une partie de son monologue télévisé à la chaîne d’État VTV pour développer son amitié avec l’Argentin et ce que cela signifiait pour le Venezuela, qu’il a aidé à travailler presque espion. «Nous avons cultivé une véritable amitié, la dernière fois que je lui ai parlé, c’était le jour de son anniversaire. Il a été un grand rebelle contre les injustices et les oppresseurs du monde», A déclaré le vinotinto, qui a révélé que lors de la dernière visite de Maradona, En janvier dernier, il lui a dit qu’il essaierait de l’aider à “résoudre” les “problèmes” que le pays a souffert avec l’entrée de nourriture d’autres pays. «Il nous a aidés avec des choses secrètes», condamné.

Dans la vie, Maradona n’a jamais caché son soutien pour Mature dans différentes interventions lors des campagnes électorales du pays et de louer sa lutte contre l’impérialisme. Dans un message de Pelusa sur Facebook, il a écrit ce qui suit: «Nous sommes des chavistas à mort. Et quand Maduro ordonne, je suis habillé en soldat pour un Venezuela libre, pour lutter contre l’impérialisme et ceux qui veulent reprendre nos drapeaux, ce qui est la chose la plus sacrée que nous ayons.