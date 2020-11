Guadalupe Porras, lors de la Ligue Europa que Lask-Ludogorets a disputée jeudi dernier. | Efe

«Il n’y a pas d’arbitres ici; qui travaille atteint son objectif ”

Guadalupe Porras, 33 ans d’Estrémadure, a surmonté un autre obstacle dans le sport jeudi en devenant la première femme espagnole à jouer le rôle d’arbitre assistant dans un match international de football masculin. Porras était l’un des assistants d’Estrada Fernández à Lask-Ludogorets en Ligue Europa. Une étape importante pour elle et une joie pour les asturiennes Judit Romano et Eliana Fernández, les suivantes dans les rangs espagnols, en deuxième division. «Il le mérite plus que quiconque», conviennent-ils.

En même temps que Guadalupe Porras écrivait l’histoire à Linz (Autriche), Judit Romano assistait Hernández Maeso à Tenerife-Lugo et Eliana Fernández fréquentait Gorostegui Fernández à Mirandés-Saragosse. Romano, avec 20 ans d’expérience dans l’arbitrage et depuis 2014 dans la catégorie, a souligné que ce qui s’est passé avec Porras confirme une théorie qu’il a toujours défendue: «Lo de Guadalupe est un exemple de plus qu’il n’y a pas de différence de genre dans l’arbitrage. Il n’y a pas d’arbitres ici. Simplement, celui qui travaille atteint son objectif ».

«Dans ce cas, ce qui se passe, c’est que Guadalupe est une pièce d’assistante», ajoute Judit Romano, qui jette plus de fleurs pour son partenaire: «Elle le mérite car il n’y a personne de plus travailleuse qu’elle. C’est 10 en tant qu’assistant et en tant que personne ». Et il termine en réaffirmant sa théorie: «Cela n’ouvre aucune porte aux arbitres féminines car elles l’ont toujours été».

Eliana Fernández, qui fait ses débuts en tant qu’assistante en deuxième division cette saison, a souligné que «pour moi, c’est une fierté que Guadalupe puisse participer à un match de cette nature. J’ai eu la chance de partager avec elle une certaine expérience des compétitions internationales féminines et c’est une grande joie de voir que le travail qu’elle a accompli pendant toutes ces années a porté ses fruits ».

“Je suis très heureux pour elle”, a ajouté Fernández, “et j’espère qu’elle a beaucoup apprécié cette expérience, qui sera certainement la première d’une longue série à ce niveau.” Eliana Fernández considère que «c’est un fait que Guadalupe a brisé une barrière dans l’arbitrage espagnol. Cela signifie que peu importe si vous êtes un homme ou une femme. À ce jour, n’importe quel objectif que vous vous fixez en arbitrage peut devenir réalité en luttant chaque jour ».