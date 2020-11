– Comment est l’opération?

–Très récupéré. Le docteur Mir m’a opéré à Barcelone. Je vais faire du vélo sous peu. Je suis toujours désolé d’avoir manqué le Tour des Flandres. Lors de la dernière course, j’ai dit au revoir à mes coéquipiers et à l’équipe. Je leur en suis très reconnaissant. Les résultats n’ont pas été mauvais, avec des victoires d’étape à Paris-Nice et au Tour de Californie. Je garde également le rôle que j’avais dans le Tour d’Espagne. Il est maintenant temps de commencer une nouvelle expérience.

– Qu’attendez-vous du saut dans une équipe comme Movistar?

“C’est une aventure totalement différente.” J’aurai une autre responsabilité, en particulier pour les classiques. Ce sera une autre facette à vivre dans ma carrière cycliste et je la vois comme quelque chose d’excitant. Je viens dans une équipe espagnole et aussi pour essayer d’être en tête dans ce type de courses. Il y aura plus de pression pour obtenir des résultats, mais c’est quelque chose qui me motive beaucoup. Du peu qu’il reste à Movistar à gagner, c’est le Paris-Rouen, un de ceux que j’ai coincés dans ma tête. Quoi de mieux que de pouvoir réaliser ce rêve ensemble!

– Verrons-nous un plus grand rôle de leur part?

– J’ai toujours essayé d’être combatif, protagoniste dans mes possibilités. Je suis un coureur agressif et j’aime courir de cette façon. Cela rentre à l’intérieur, cela ne changera pas. Surtout dans les classiques.

– Quand le verrons-nous avec ses nouvelles couleurs?

–En principe, à partir du 1er janvier. Nous avons eu une série de concentrations qui, pour le moment, ont été reportées en raison du covid-19. Maintenant, je me concentre sur la récupération de la blessure et le repos pour commencer le nouveau défi avec force.

 – Le Gouvernement de la Principauté oblige désormais l’utilisation du masque pour les sportifs fédérés si la distance de sécurité n’est pas garantie.

– Une chose idiote. Je suis évidemment favorable à l’utilisation de masques, mais quand vient le temps. Si vous sortez pour vous entraîner et que vous portez le masque, vous allez vous noyer tout le temps. Je ne le vois pas sain.

 – Qui va gagner le Tour d’Espagne?

-C’est intéressant. C’est très divertissant, avec pas mal de coureurs aux côtés de Roglic et Carapaz. Mon favori? Je pense que Carapaz peut très bien le faire.

–Asturias ajoute un nouveau représentant à l’équipe la saison prochaine, Pelayo Sánchez.

“Je ne me souviens pas pour le moment si nous nous sommes déjà rencontrés en personne.” J’ai beaucoup entendu parler de lui. Il y a quelques années, il y avait beaucoup d’Asturiens dans le peloton et maintenant il n’y avait plus que Dani Navarro et moi. Je suis vraiment content que nous ayons plus de représentants. Nous avons beaucoup de jeunes coureurs talentueux qui semblent avoir du mal à franchir cette dernière étape. J’espère qu’il y en a de plus en plus.

– Que dites-vous aux gourdes qui veulent être Iván Cortina?

–Amusez-vous, ne faites pas de vélo par obligation. Le voyage, au final, est très long, et cela finit par fatiguer dans le sens d’en faire une carrière. Lorsque vous montez des marches, vous devez vous concentrer, mais en cyclisme, vous devez toujours profiter.

Philipsen gagne dans la Vuelta

Le cycliste belge Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) a remporté hier la quinzième étape du Cycling Tour of Spain, disputé entre Mos et Puebla de Sanabria sur 230,8 kilomètres, avec une fin au sprint passé dans l’eau après une longue journée qui n’a pas a provoqué des changements dans le général, dirigé par Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Aujourd’hui, la seizième étape partira de Salamanque et arrivera à Ciudad Rodrigo après 162 kilomètres. Moins fréquenté, mais un profil de moyenne montagne avec deux cols. Tout d’abord, le port d’El Portillo et, plus tard, le port d’El Robledo, avec des rampes pouvant atteindre 12%