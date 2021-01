La trajectoire de David Ferrer (Jávea, 1982) le place sans aucun doute parmi les meilleurs joueurs de tennis espagnols de l’histoire. À une époque d’incertitude maximale due à la pandémie de coronavirus, l’actuel directeur de la Trophée du Comte de Godó et l’ambassadeur Peugeot assiste à OKDIARIO pour analyser les quarantaines obligatoires dans les jours précédant la Open d’Australie, la possibilité de ramener le public sur les stands et les options de Raphael Nadal en premier Grand Chelem c’est de la saison.

Question: Comment affrontez-vous la situation actuelle, avec le rebond des cas de coronavirus et les mesures restrictives en Espagne?

Réponse: Avec inquiétude, comme presque tout le monde. Mon fils va à l’école, submergé par mes parents qui sont des personnes à risque. Même si je suis dans une bulle, tu souffres toujours de ce qui peut arriver à tes parents. À cet égard, regarder les journaux devient de plus en plus grand. Espérons que d’ici un mois, la courbe diminuera.

Q: Le retour du circuit n’arrive pas au meilleur moment.

UNE: L’important est que le circuit continue de fonctionner. Avec des mesures extraordinaires face à une situation jamais vue auparavant, mais nous ne pouvons pas contrôler cela, en particulier dans une situation dans laquelle nous risquons des vies humaines. A cet égard, l’Australie fait un excellent travail, l’ATP aussi, les Masters de Londres ont pu se tenir très bien organisés au sein d’une bulle, Paris… D’après ce que j’ai pu voir dans les tournois, ils ont très bien fait. Il y a toujours des choses positives et incontrôlables à cause du problème du voyage, mais même si les mesures sont très dures, je comprends les joueurs, car c’est une situation nouvelle, mais mieux que rien, car si le circuit ne fonctionne pas, les gens ne peuvent pas travailler, ne peut pas jouer au tennis.

Q: Il y a eu beaucoup de controverse avec les quarantaines en Australie. C’était une bonne décision?

UNE: Bien sûr, sans aucun doute. Nous parlons d’un pays dans lequel il y a moins de cas de coronavirus parce qu’ils ont mis des mesures très strictes auparavant, et maintenant ils en ont assez fait pour permettre la tenue de l’Open d’Australie. Les mesures sont fondamentales, car dans le tennis, beaucoup de gens viennent de nombreux pays et c’est très difficile à contrôler. Ce n’est plus qu’ils viennent d’un seul pays mais du monde entier. Il est logique que des cas de Covid se soient produits et aussi que ces mesures extrêmes aient été prises. Je comprends très bien cette partie. Si vous arrêtez de penser à tout le travail qu’ils ont accompli, je serais plus reconnaissant que l’Open d’Australie ait évolué.

Q: Avez-vous pu parler avec des joueurs de tennis espagnols en quarantaine?

UNE: J’ai parlé avec Juan Carlos Ferrero lorsque la qualification de Carlos Alcaraz est passée et pas grand-chose d’autre, car j’étais à Jávea. J’ai parlé avec Feliciano pour le féliciter parce qu’il était père, et je n’ai pas parlé de grand chose d’autre. J’ai également parlé avec Bautista mais sur d’autres problèmes qui n’ont rien à voir avec la situation actuelle.

Q: Les joueurs de tennis traversent des moments très difficiles dans leur quarantaine. Cela peut-il nuire à votre performance à l’Open d’Australie?

UNE: C’est difficile à savoir, chaque joueur de tennis le vit à sa manière. Je pourrais vous parler personnellement, mais je ne le vis pas non plus à la première personne.

David Ferrer, lors de la présentation de la Peugeot 508.

Q: La suspension de l’Open d’Australie est-elle possible?

UNE: Je ne pense pas aujourd’hui. Il est très difficile pour le calendrier ATP de reculer. Avec le numéro de Covid un mois, nous croyons à une chose et cela peut changer à un scénario totalement différent, mais au niveau mondial, pas seulement au niveau sportif. Je vois très difficile que l’Open d’Australie ne puisse pas avoir lieu alors que les mesures ont été prises et que la chose vraiment difficile a été faite, c’est-à-dire être en mesure de le préparer, qu’ils l’ont déjà réalisé.

Q: En tant que directeur du Trophée Conde de Godó, vous aurez des semaines compliquées à planifier le tournoi. Quel est le secret pour que tout se passe?

UNE: Il essaie de planifier tous les scénarios possibles. Le comte de Godó commence le 21 avril et nous avons cette marge de manœuvre, mais ce que nous savons clairement, c’est que le Godó se déroulera avec ou sans audience, en acceptant toujours toutes les mesures qui existent. A partir de là, il y a plusieurs facettes, les sponsors, le plan financier … c’est une très grosse structure et il faut essayer de la faire préparer un ou deux mois avant. Aussi la partie des joueurs, qui viendra et que pouvez-vous leur offrir.

Q: Combien de temps le tennis peut-il survivre à des tournois sans public?

UNE: Il est vrai que l’ATP vous aide d’une certaine manière et il y a des tournois avec une grande expérience et qu’ils peuvent le faire. El Godó a des sponsors depuis de nombreuses années et ils peuvent continuer à être fidèles au tournoi.

Q: La gestion de Godó était l’une des raisons qui vous séparaient d’Alexandre Zverev.

UNE: Le Godó a dû faire, pas tout, car il est vrai qu’il pouvait combiner les deux choses, mais il a été un cluster. Entre Godó, la famille, le coronavirus … Cela a été une très bonne expérience et je suis très reconnaissante de l’avoir vécue, car j’aime le tennis et l’avoir vécu en tant qu’entraîneur a été très bien. Je n’exclus pas de me former à nouveau à l’avenir, car j’aime apprendre et essayer de nouvelles choses.

Q: Pensez-vous que Zverev peut continuer à progresser pour atteindre ses meilleurs résultats après votre séparation?

UNE: Oui, bien sûr. Zverev est un grand joueur et l’une des personnes les plus compétitives que j’aie jamais vues. J’étais avec lui depuis un moment et je ne sais pas dans quelle mesure j’ai pu l’aider. Il avait déjà remporté de grands tournois et des choses très importantes auparavant, il a une bonne équipe derrière lui, avec beaucoup d’expérience. Il trouve sûrement son propre chemin petit à petit, je pense qu’il mûrit, grandit et cela le rendra aussi meilleur. Si vous me demandez s’il va obtenir de bons résultats ou un Grand Chelem, je pense qu’il fait partie des joueurs de tennis qui peuvent et vont y parvenir.

David Ferrer, dans un tournoi. (Peugeot)

Q: L’Australie est le pire Grand Chelem jamais donné à Rafael Nadal. Rafa peut-il avoir plus d’options dans une telle édition spéciale?

UNE: C’est difficile car j’aimerais les voir concourir plus tôt. C’est vrai que Djokovic est le Grand Chelem qu’il fait le mieux. La meilleure chose pour Rafa est qu’il arrive reposé, il n’a pas beaucoup de matches, il a été à la maison, et je pense que c’est bien, il est frais, pas comme l’année dernière, il est arrivé mentalement fatigué avec le Davis Cup, la Coupe ATP… Il y a eu de nombreux matches exigeants. Cette année, il a joué moins de matchs et cela fait de lui l’un des grands aspirants, même s’il l’était déjà. Nadal, Djokovic, Zverev et Thiem sont les grands candidats.

Q: Un autre des noms propres en Espagne est Carlos Alcaraz. Où est votre toit?

UNE: Si vous me dites qu’Alcaraz sera le nouveau Nadal, non. Il faut s’habituer à l’idée, tout le monde, un nouveau Raphael Nadal il n’y en aura jamais. Ce que Rafa a réalisé est quelque chose d’inimaginable et d’inatteignable. Que Carlos a beaucoup d’avenir et peut être l’un des grands joueurs de tennis espagnols de l’histoire, voire le deuxième meilleur joueur de tennis, il peut être, sans aucun doute. Devenir comme Rafa Nadal? C’est impossible.

Q: Les comparaisons sont odieuses, mais Carlos dépasse toutes les attentes et cela le conduit à une comparaison presque forcée avec Nadal …

UNE: Je ne pense pas que cela aide non plus. C’est un joueur très humble, travailleur et bien établi. Cela me rappelle Rafa et Juan Carlos Ferrero en tant que jeune homme, qui avait quelque chose de spécial, et c’est important. Surtout l’équipe qu’il a, Juan Carlos l’aidera beaucoup et j’espère qu’ils seront ensemble pendant de nombreuses années.