Les joueurs de football Sergi Enrich et Antonio Luna ce sont à nouveau des nouvelles. Le tribunal pénal numéro 3 de Saint-Sébastien a condamné les deux anciens collègues d’Eibar à deux ans de prison pour la diffusion de cette vidéo à contenu sexuel qui donnait tant à parler et qui impliquait également une troisième personne, la femme qui les a signalés.

Tout s’est passé en 2016. Sergi Enrich et Antonio Luna, actuellement respectivement dans les disciplines d’Eibar et de Gérone, ont publié une vidéo dans laquelle tous deux ont eu des relations sexuelles avec une jeune femme qui a refusé d’être enregistrée et qui l’a dénoncé. Aujourd’hui, la justice les a condamnés à deux ans de prison et à une amende de 100 000 euros. De plus, Eibar a déjà annoncé qu’il prendrait des mesures internes contre l’attaquant des Baléares, qui tente de s’isoler de tout cela, arrivé il y a quatre ans, et se réfugie dans sa famille. Et c’est qu’Enrich a reconstruit sa vie peu de temps après avec le journaliste sportif bien connu Clara Piera.

Ce reporter catalan de 29 ans Il a décidé de donner une chance à Sergi Enrich malgré la célèbre sex tape et finalement tous les deux ont formé une famille ensemble, car ils ont récemment été parents de leur premier enfant. Le journaliste a étudié la production audiovisuelle à Sant Ignasi, la communication à Blanquerna et la photographie à ITES. Elle a travaillé chez BTV et est devenue plus tard l’un des visages familiers de BUT, travail qui lui a probablement permis de rencontrer Sergi Enrich, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années.

Une Clara Piera qui est aussi une authentique influenceur sur Instagram, où il est près de 40000 suiveurs. Maintenant, il publie plus de photos de nature familiale avec son bébé et l’attaquant d’Eibar, mais avant de ravir ses “ disciples ” avec des poses suggestives, beaucoup d’entre eux en bikini exhibant leur corps.