Aurah Ruiz et Jesé Rodríguez Ils sont de retour sous les projecteurs pour la prétendue infidélité du joueur canarien à l’ancien concurrent GH VIP. Après avoir voyagé expressément de Paris à Las Palmas pour assister à la fête d’anniversaire de la mère de son fils Nyan, le footballeur a été surpris par Aurah en compagnie d’une autre femme, plus précisément Rocío Amar.

Mais qui est Rocío Amar? Pour beaucoup, elle n’est pas une étrangère, puisqu’elle a participé à son époque à «Femmes et hommes et vice versa», un programme Mediaset dans lequel tant d’influenceurs se sont fait connaître ces dernières années. Là, il n’a pas eu l’amour, mais peu de temps après, on a su qu’il avait une relation avec le jeune footballeur Cristian Cedrés, qui à l’époque était actif dans la carrière du Real Madrid (maintenant il joue à Las Palmas).

Rocío Amar a été l’une des prétendantes les plus controversées du programme, puisqu’elle a été expulsée jusqu’à deux fois. Il a continué à essayer d’être sous les projecteurs pour continuer à la télévision, il est allé à First Dates … jusqu’à ce qu’il se rencontre Cedrés, avec qui la relation a grandi et ils ont eu un enfant. Cependant, ils ont également fini par se séparer et Rocío Amar a poursuivi son rôle d’influenceuse en publiant des photos enflammées et provocantes sur Instagram, où elle compte près de 50000 abonnés.

Donc, jusqu’aux dernières heures, Aurah Ruiz a découvert l’infidélité de Jesé avec elle. L’île des Canaries a été très dure avec Rocío dans ses réseaux: «C’est une femme affamée, je te rappelle que tu baises Cristian, celle de Melody, de« L’île des tentations ». Vous êtes venu ici il y a deux jours et vous l’avez laissé pour venir baiser le père de mon fils, putain. Elle pense qu’il sera avec elle. C’est juste ridicule. Il est resté toute la journée à m’appeler et je l’ai écoutée rire derrière mon oncle ».