Óscar Puente continue d’accumuler la polémique autour de lui. Le maire controversé de Valladolid, qui poursuit sans s’expliquer qui a payé vos vacances sur un yacht de luxe à Ibiza, est entré dans une nouvelle aubergine au prix d’un controverse avec Ronaldo Nazario, propriétaire de 51% des actions du Real Valladolid Club de Fútbol.

Le Brésilien est loin d’être satisfait de ce le conseil a fixé un prix de 21 millions d’euros au stade José Zorrilla, lieu où historiquement le club a joué ses jeux depuis 1982. Puente et ses collaborateurs ont établi ce prix pour le stade et Ronaldo n’est pas là pour le travail de payer cette réclamation menaçant même de quitter la ville.

«Nous voulons que le stade soit dans la propriété. Nous continuons à discuter avec le conseil municipal, avec Óscar Puente, et nous avons une offre du conseil municipal, mais ça nous semble trop cher. 21 millions, c’est trop cher et pour cet argent, nous devrions en construire un nouveau. Le stade est pour les fans, pour les citoyens de cette ville. Nous devons vous offrir plus de confort, plus de sécurité et pour cela cela en vaudrait la peine plus pour démarrer un stade à partir de zéro qu’un ancien stade avec cette valeur. Je tiens à préciser qu’il existe d’autres options », a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse.

La réponse d’Óscar Puente n’a pas été longue à venir et avec des moyens sympas. «Selon les mots de Ronaldo, il y a beaucoup de volontarisme et trop peu de connaissances sur ce qu’est l’administration. Nous ne demandons pas 21 millions d’euros pour le stade sur un coup de tête. En vertu du droit du patrimoine, nous ne pouvons acheter ou vendre aucun bien qui n’a pas été évalué par nos services municipaux, techniciens compétents en la matière, qui doivent faire une évaluation à chaque fois que nous achetons, vendons ou échangeons un actif. Il n’y a pas de marge pour marchander », m’a dit.

Après l’allaitement, Puente a dû reculer un peu pour finir par admettre que Ronaldo pourrait obtenir la remise par une méthode. «Présenter une alternative et peut convaincre les techniciens qu’ils sont dans l’erreur, qu’ils n’ont pas bien valorisé le bien et peuvent le corriger à la baisse en fonction de l’évaluation qu’ils nous présentent. Si cela ne se produit pas, il n’y a pas de marge. Il ne s’agit pas de demander beaucoup ou peu, dans les biens valorisés il n’y a pas de marge ni de négociation possible », a déclaré l’un des maires les plus controversés d’Espagne. Valladolid pense présenter une appréciation alternative.