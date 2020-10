José Sand est la grande référence de Lanús c’est avant la Coupe de la Ligue professionnelle et la Coupe d’Amérique du Sud. Dans la zone 4 du concours national, le «Garnet» affrontera Bouche, à qui “Pepe” a déjà marqué sept buts. Justement, l’attaquant a donné son avis sur cette confrontation et a admis qu’il avait porté le maillot bleu et jaune alors qu’il s’était entraîné à rivière.

“Bouche vient de manière égale, évidemment vous pouvez gagner ou perdre contre tout le monde, mais la vérité est que j’ai vu un autre Bouche avec plus de personnes en attaque, c’est ce qu’il demande Russo. Ça a l’air plus fort, ils voient du sang et ils vont au cou, mais il faut être préparé », analysa-t-il.

En outre, Le sable Il a évoqué la vocation offensive que l’on retrouve dans l’équipe de Miguel Russo. “Tu en vois totalement un autre BoucheJe ne veux pas remettre en question et dire qu’avec l’autre coach ce n’était pas comme ça, mais ce Boca est plus sur l’attaque, Tevez est plus participatif et ça fait de lui un Bouche différent », expliqua-t-il.

L’attaquant de 40 ans est issu des divisions inférieures de rivière, bien qu’il ait admis que, s’il en avait eu la chance, il aurait joué dans le “Xeneize”. “Je serais allé à Bouche. Une fois que Lanús m’a acheté, je serais allé à Bouche, Je suis allé au Racing … pourquoi pas Bouche? “, a été interrogé dans l’interview avec” Crack Deportivo “.

Finalement, Sable “Pepe” Il a été consulté sur la traversée avec San Pablo (Brésil) sur le sud-américain. “Nous pouvons faire du bon travail contre San Pablo, c’est une équipe difficile, mais contre rivière Je l’ai vu et ils l’ont traversé les deux fois. Là, c’était un match nul mais égal et ici il l’a bien surmonté », a-t-il déclaré.