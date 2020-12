Attaquant de l’Atlético de Madrid Joao Félix a été remplacé juste après la première heure du derby contre le Real Madrid à l’Alfredo Di Stéfano. Le rojiblanco 7 a fait une grimace en quittant le terrain et n’a pas caché sa colère déjà dans les tribunes lors de son remplacement, comme lors du match précédent contre Salzbourg en Ligue des champions. Le luso ne ressent pas le soutien de Simeone et cela pourrait avoir ses conséquences au milieu de Intérêt du Paris Saint Germain pour compter sur lui. De plus, l’entraîneur de rojiblanco lui a envoyé un message lors d’une conférence de presse.

Joao Félix n’a pas pu afficher sa meilleure version sur le terrain d’Alfredo Di Stéfano lors du derby madrilène de la Ligue disputé ce week-end. L’attaquant portugais les avait avec Casemiro et le bon travail collectif des blancs en défense a laissé les rojiblancos complètement désarmés. Simeone n’a rien vu de clair dans ce que ses hommes offraient et a décidé de retirer les Portugais du terrain de jeu, juste après la 59e minute pour admettre Saúl.

Dès que Joao a vu son numéro sur le tableau du quatrième officiel, son visage s’est tordu. Déjà dans les gradins, il donnait des coups de pied, le payait avec son manteau et regardait le sol avec ses mains couvrant son visage. Il n’a pas compris le changement, ni le moment. C’était son deuxième remplacement après avoir été également échangé lors du match contre Salzbourg mercredi dernier et avait été le point culminant de la première mi-temps à Di Stefano. Deux changements dans deux jeux clés, une situation qui ni le joueur ni son agent, Jorge Mendes, n’aiment ça.

Tout avec le Paris Saint Germain en attente de signer au talentueux attaquant portugais, qui ne ressent pas tout à fait le soutien de Simeone. Une situation qui pourrait devenir plus compliquée et se terminer par un divorce si le joueur ne ressent pas de soutien et de confiance qui est décerné à quelqu’un appelé à être l’emblème du club. Cela étant, il existe un vivier idéal pour que le groupe parisien finisse par séduire les Portugais, mouvement très attendu dans le Parc des Princes.

Message de Simeone

Lors d’une conférence de presse, Simeone a entonné le mea culpa de l’image offerte par son peuple. Il a également été interrogé par le changement de Joao Félix une demi-heure avant la fin du match. L’entraîneur du rojiblanco a compris la réaction du Portugais, puisque personne n’aime être changé, mais il lui a également envoyé un message.

«Le parti l’a compris comme je l’ai montré, il voulait avoir des gens plus frais devant, Joao et Herrera. Plus de jambes au milieu, le jeu se cassait en faveur de Madrid et nous voulions mieux rivaliser. Nous n’avons pas pu trouver cet objectif qui nous rapprochait de raccourcir les différences », a expliqué Simeone aux médias.

“Je comprends et je partage la colère. Je sais que quand tu sors tu veux donner plus, mais il faut demander au joueur qui se fâche.” Je peux lui donner ce que je pense qu’il peut être, qu’il veut finir 90 minutes, mieux jouer … Il y a mille choses. Lorsqu’ils en ont l’occasion, ils demandent à chacun de ceux qui se mettent en colère », a conclu le sélectionneur de l’Atlético de Madrid.