Martin Payero, Le milieu de terrain actuel de Banfield, a battu l’affrontement contre River pour la première date de la Coupe de la Ligue professionnelle et a admis qu’il était autrefois sur le point d’aller au Millionaire avec Marcelo Gallardo.

“J’ai entendu dire qu’il y avait un intérêt de River, mais ma tête était à Banfield. C’est du football, si ça ne s’est pas produit, c’était pour quelque chose… Dans le futur ça se verra, maintenant je veux me consolider en Première Division », a déclaré le flyer, en dialogue avec TNT Sports.

Et dans la même veine, il a admis que la présence de Gallardo dans le match de dimanche le motivera: “Dans la précédente, on pense ces choses, on l’imagine. Mais quand je suis sur le terrain, je pense à Banfield, à bien jouer … Vous voulez toujours faire de votre mieux et vous montrer … Mais avoir un coach comme Gallardo vous regarde est une motivation supplémentaire. “

Enfin, Payero a donné son avis sur l’emplacement de River sur la propriété Ezeiza: “Jouer à River Camp ne change rien, nous avons de l’anxiété à jouer … Nous voulons jouer … C’est différent, mais il va falloir s’y habituer. L’important n’est pas l’endroit où il est joué … “

“C’est plus que clair ce que cela génère de jouer contre River, il a des joueurs de beaucoup de hiérarchie. Nous devons prendre soin de nous, ce qui est un nouveau départ… Nous savons déjà à quoi ils jouent », a conclu Payero.