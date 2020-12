Le cas de l’examen d’italien de Luis Suárez continue de faire l’objet de discussions. Après que le bureau du procureur de Pérouse ait qualifié le test de “simulacre” et assuré que l’Uruguayen avait déjà reçu les questions et réponses de l’examen, afin qu’il puisse obtenir le passeport italien et ainsi signer pour la Juventus. Maintenant lui Procureur de Pérouse, Raffaele Cantone, rapporte dans son rapport qu ‘”il existe des doutes fondés sur le fait que Les représentants de la Juventus, entre le 8 et le 14 septembre, ont appris ce processus».

«La recherche nous a permis de comprendre comment, Début septembre, les dirigeants du club turinois ont été activés, y compris le plus haut niveau institutionnel, accélérer la reconnaissance de la citoyenneté italienne à Suárez », dit le communiqué du parquet.

Les nouvelles informations publiées en Italie accusent la Juve d’entraver l’enquête et, selon le Corriere della Sera, ne pas signer Luis Suárez n’était pas pour des raisons de football, car le gouvernement italien les aurait prévenus qu ‘”il était temps d’obtenir la citoyenneté avant la fermeture du marché”. Cependant, ils ont décidé d’abandonner la signature de l’attaquant qui a fini par rejoindre les rangs de l’Atlético de Madrid.

Le journal La Repubblica raconte que L’avocat de la Juventus Luigi Chiappero a menti dans ses déclarations disant qu’il a contacté la vice-préfet, Antonella Dinacci, quand il a trouvé son nom sur le site du ministère de l’Intérieur. L’avocate a assuré qu’elle lui avait fait comprendre qu’il n’y avait pas de temps pour obtenir la citoyenneté de l’attaquant avant le 6 octobre, date limite d’inscription des joueurs de Serie A.

Le parquet raconte une autre histoire. Selon la version du parquet de Pérouse, les avocats de l’équipe bianconero a contacté Antonella Dinacci après des entretiens entre le ministre des infrastructures De Micheli et le chef de la zone sportive de la Juve, Fabio Paratici. Le directeur lui-même a déclaré publiquement que lui et De Micheli se connaissaient depuis l’enfance. «Je suis son ami depuis que nous sommes enfants, nous avons grandi ensemble dans la même ville, c’est connu. Je referais tout de la même manière, absolument oui », a-t-il dit en paroles à Sky Sport.

Pour tout cela, La Gazzetta dello Sport, assure que Paratici et Chiappero auraient fait obstruction à l’enquête sur le test de “farce” de Luis Suárez pour obtenir la nationalité italienne, ce qui a poussé la Juve à abandonner sa signature, alors que tout était fermé. L’ancien joueur du Barça a finalement opté pour l’offre de l’Atlético de Madrid après avoir vu comment la porte de la Juve était fermée. Ce mercredi, il se joue avec l’équipe rojiblanco en Autriche, contre le Red Bull Salzburg. Les colchoneros ont besoin de marquer des points pour être en huitièmes de finale, sinon ils perdront cette position privilégiée au détriment de leur rival, qu’ils mènent de deux points.