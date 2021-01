TRIBUNAL

Mexico (21 janvier 2021) .- Les Jeux Olympiques de Tokyo seront annulés sous peu en raison de la pandémie Covid-19.

Selon un responsable local, le gouvernement japonais a tenu une réunion privée pour discuter de la célébration des Jeux et la conclusion a été de les annuler et l’idée était de les rechercher d’ici 2032, année où il n’y a toujours pas de lieu. Paris a les Jeux en 2024 et Los Angeles en 2028. Selon le haut responsable de la coalition au pouvoir, le problème est maintenant de savoir comment faire l’annonce.

«Personne ne veut être le premier à le dire, mais le consensus est qu’il est trop difficile (d’organiser les Jeux). Personnellement, je ne pense pas que cela arrivera », a déclaré le responsable, dans des déclarations publiées par le journal britannique The Times.

La source a ajouté que les travaux devraient maintenant se concentrer sur le maintien de la possibilité que la foire d’été revienne au Japon dans les années à venir et qu’il est entendu au niveau mondial que s’il ne pouvait pas l’héberger en 2021, c’était en raison de la force majeure et non en raison d’un handicap. .

Les Jeux ont été reportés l’année dernière en raison du coronavirus et prévus pour l’été 2021, plus précisément du 23 juillet au 8 août, avec tout ce que cela impliquait.

Malgré le panorama, au Comité International Olympique, l’idée d’organiser l’événement sportif cette année reste ferme.

“Nous n’avons aucune raison – pour le moment – de penser que les JO de Tokyo ne commenceront pas le 23 juillet au stade olympique de Tokyo”, a déclaré Thomas Bach, président du CIO, dans une interview à l’agence de presse Kyodo. Japon.

“C’est pourquoi il n’y a pas de plan B et c’est pourquoi nous nous engageons pleinement à rendre ces Jeux Olympiques sûrs et réussis.”