Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 24 novembre 2020, p. a10

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a confirmé hier soir que le stade Akron ouvrira ses portes aux fans ce mercredi dans la classique nationale entre Chivas et América, correspondant à la ligue du tournoi 2020 Guardians.

Il a expliqué qu’après une réunion entre les autorités gouvernementales et des représentants de l’équipe rojiblanco, il a été convenu de réaliser un programme pilote pour le retour progressif du public dans les stades, qui consistera à ouvrir le site demain à 15% de sa capacité, soit l’équivalent de un peu plus de 6 mille personnes, qui doivent suivre les protocoles de santé établis pour empêcher la propagation du Covid-19.

À son tour, Amaury Vergara, propriétaire du club de Guadalajara, a assuré qu’il y avait confiance dans les fans concernant le respect des mesures de santé et a expliqué que l’accès ne sera réservé qu’aux abonnés, il n’y aura donc pas de vente de billets pour ce match.

Après avoir disputé le repêchage du tournoi Guardians 2020, la série des quarts de finale était la suivante: León-Puebla, Pumas-Pachuca, América-Chivas et Cruz Azul-Tigres. Les premiers matchs auront lieu les mercredi 25 et jeudi 26 novembre, tandis que les matchs retour auront lieu les samedi 28 et dimanche 29.

Jusqu’à présent, de ces séries, seul l’Akron recevra des fans. La propriété est fermée depuis mars en raison de la pandémie.

En revanche, Robert Dante Siboldi, entraîneur de Cruz Azul, a exclu que son équipe soit considérée comme un favori pour remporter la série quart de finale contre les Tigres et a assuré que dans l’équipe bleue, ils ne pensaient pas aux fantômes des autres tournois, car ils se concentrent sur mettre fin à la séquence de près de 23 ans sans remporter le titre de football mexicain.

Concernant sa prochaine série contre l’équipe dirigée par Ricardo Tuca Ferretti, le stratège de La Machine a déclaré que son équipe ne supportait pas la pression d’être le favori pour remporter la passe au prochain tour du concours.

On ne se sent pas du tout favoris, les huit (qui sont dans la ligue) le sont, tout le monde peut être champion, tout le monde est formé et a de bonnes équipes. Nous ne mettons pas de favoritisme et nous n’allons pas le charger, nous allons jouer comme si c’était le dernier match et chaque match que nous prendrons comme une finale, a déclaré Siboldi hier lors d’une conférence de presse virtuelle.

▲ La Machine prendra chaque match comme une finale, a déclaré le barreur uruguayen.

De même, le barreur uruguayen a déclaré que son club ne s’inquiétait pas des erreurs du passé pour la prochaine ligue.

«Nous ne nous concentrons pas sur les fantômes, ni sur les choses qui ont suscité tant de controverses ou qui face à l’adversité ont tenté de dénigrer l’institution.

“Je ne crois pas à cela, mais au travail, au dévouement, à l’énergie positive, en ce que l’équipe joue avec intensité, qu’elle livre à chaque match et donne le meilleur d’elle-même. Nous sommes impatients, essayant de nous améliorer chaque jour et d’être des protagonistes, comme devrait l’être Cruz Azul, qui est toujours en finale.

Le groupe a très hâte de pouvoir rompre avec cette mauvaise séquence de si longtemps sans remporter le titre, aujourd’hui c’est à notre portée, à chaque match nous chercherons cette victoire qui nous rapproche du championnat, a-t-il déclaré.

Aussi, l’entraîneur a estimé que la série contre les Tigres sera très proche, puisque les deux clubs se connaissent très bien après s’être affrontés lors de deux éliminatoires dynamiques ces dernières années, donc, a-t-il dit, le vainqueur sera celui qui sera le plus concentré.

«Nous nous sommes rencontrés dans la Coupe du Mexique, la Coupe des ligues, dans le tournoi, nous les avons surmontés et nous avons perdu, nous nous connaissons parfaitement. Ici, l’enjeu est dans les détails, qui seront très importants pour nous affronter et la stratégie que nous utiliserons pour gagner la partie.

C’est un grand rival, dans ces cas tous sont complexes, celui qui va mieux mentalement et qui en a le désir, c’est celui qui va avancer, a déclaré l’Uruguayen.

Enfin, le barreur a évoqué la polémique engendrée par la demande de Chivas de disqualifier le joueur céleste Ignacio Rivero pour un tacle fort sur le rojiblanco Alexis Vega, qui a été blessé et sera éloigné des courts face à la ligue. Siboldi a soutenu sa pupille, qui, dit-il, n’était pas malveillante.

“Nous sommes très calmes avec le sujet de Nacho car nous connaissons le genre de personne qu’il est, à aucun moment il n’est méchant, on lui a donné du soutien, c’était un jeu totalement footballistique, il met beaucoup d’intensité dans ses mouvements, mais jamais dans le but de blesser quelqu’un », dit-il.