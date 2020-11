Le temps bas de Piquer pour son blessure ligamentaire Cela semblait être le secret le mieux gardé du Barcelone, un club incapable d’éviter les fuites ces derniers temps, plus comme un film d’espionnage qu’un club de football ordinaire. Mais on sait déjà que le Barça est “un mois plus qu’un club”. Cependant, Koeman a perdu la langue … et ils l’ont chassé. C’est lors de la précédente Ligue des champions Dinamo Kiev-Barcelone que l’entraîneur néerlandais a révélé à son collègue Lucescu le temps mort que serait Piqué. Et des caméras tout-en-un l’ont capturé.

“Il peut être absent pendant quatre ou cinq mois”, a déclaré Koeman à Lucescu à propos de la blessure au ligament de Piqué et sa phrase a été capturée par les caméras de la Movistar Champions League. Si ce scénario dessiné par l’entraîneur de Barcelone se réalise, le défenseur central espagnol pourrait presque dire au revoir à la saison, car une baisse aussi longue signifierait qu’elle pourrait réapparaître entre avril et mai, qui seront les deux derniers mois d’une saison riche en matches pour l’Eurocup qui a dû être reportée et qui se jouera cet été.

“Nous avons un problème de blessures”, a déploré Koeman lors de son bref entretien avec Lucescu. «Ansu Fati va être absent pendant trois mois, Piqué peut-être quatre ou cinq mois et Sergi Roberto deux, mais que vais-je vous dire, que vous avez le même problème ». L’entraîneur barcelonais, qui a trouvé une solution d’urgence dans l’équipe de jeunes Mingueza, sait que l’absence de Piqué pour cause de blessure va signifier un trou impossible à combler pour son équipe, en particulier dans les grands matches, un sujet que le jeune a toujours en suspens. canterano, qui vient de faire ses débuts avec la première équipe.

Une blessure grave et intempestive

Tout le monde suppose de savoir comment Barcelone se comportera sans Piqué, un joueur qui a été l’axe et le soutien de sa défense au cours de la dernière décennie, ainsi qu’un leader très particulier dans le vestiaire. Ses coéquipiers ne l’ont jamais élu capitaine (pour une raison), mais il est devenu (presque autoproclamé) porte-parole du vestiaire et, chaque fois qu’il y a des problèmes, presque un club du Barça institutionnalisé depuis des années.

Gerard Piqué a subi une grave blessure aux ligaments lors du match de championnat contre l’Atlético. Il n’a pas fallu attendre le rapport médical, il suffisait de voir les images pour savoir que la blessure du défenseur central était grave. Ça faisait mal de voir comment son genou était tordu dans une position impossible.

“Mingueza a montré que nous pouvons compter sur lui.” Ronald Koeman. # LaCasadelF Fútbol pic.twitter.com/WXLYmUz4fV – Football à Movistar + (@MovistarFutbol) 24 novembre 2020

Le rapport médical de Barcelone a confirmé la gravité de la blessure de Piqué. Après les tests effectués dimanche dernier, les services médicaux du club du Barça ont diagnostiqué que Piqué avait subi “une entorse de grade 3 au ligament latéral interne avec une lésion partielle du ligament croisé antérieur du genou droit”. Bien que Barcelone n’ait pas proposé de délais (ce qu’elle a fait dans la blessure de Sergi Roberto, les différents médecins consultés par OKDIARIO ont assuré que Gerard Piqué pourrait être absent de trois à cinq mois, selon le traitement choisi par la centrale.

Piqué, KO et avec un contrat jusqu’à 37

Il ne fait aucun doute que la blessure grave de Gerard pique est un double marron pour lui Barcelone. Pour Koeman, parce qu’il laisse un trou noir dans l’axe de la défense et, ce qui est pire, à Lenglet en tant que seul défenseur central en bonne santé de l’équipe, car ni Araújo ni Umtiti n’ont encore été renvoyés pour jouer. L’irruption de l’équipe de jeunes Mingueza pourrait atténuer, même temporairement, les maux de tête de l’entraîneur du Barça.

Et bien sûr pour Tusquets, le président par intérim de Barcelone, et pour quiconque le relève dans la présidence du Camp Nou, un trou énorme et inattendu dans la partie la plus faible de Barcelone, la partie économique, après que Piqué a accepté de renouveler jusqu’à l’âge de 37 ans en échange d’assumer sans protester contre la délicate réduction de salaire proposée par le précédent conseil d’administration de Bartomeu.

A la recherche d’une centrale

Le XI révolutionnaire de Koeman pour chercher la victoire contre le Dynamo Kiev. # LaCasadelF Fútbol pic.twitter.com/4Huv3BUTfV – Football à Movistar + (@MovistarFutbol) 24 novembre 2020

La blessure de Piqué est un coup très dur pour Koeman, car la position centrale était l’une des plus faibles de son équipe. L’été dernier, Barcelone avait lamentablement échoué dans sa vaine tentative d’embaucher Eric García, mais n’a pas pu parvenir à un accord avec Manchester City, malgré le fait que l’international espagnol soit libéré en juin et que le prix de l’opération ne le soit pas. c’était trop haut.

La direction sportive du club du Barça recherche désormais un défenseur central capable de renforcer l’équipe sur le marché d’hiver étant donné la gravité de la blessure de Piqué. La possibilité d’obtenir un prêt ou de signer un joueur sans équipe, compte tenu de la situation économique très grave des Catalans. Cependant, Barcelone est prêt à faire un dernier effort pour Eric García … même désespérément.