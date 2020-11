Ils créent une nouvelle division dans les gros poids; équilibre les combats, le but, revendique le WBC

Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a12

Une nouvelle division chez les poids lourds apparaît en boxe. Le World Boxing Council (WBC) a ajouté la catégorie Bridger qui segmentera la division des poids lourds. Ce sera à partir de la limite supérieure de la croisière (90 kilos) et jusqu’à 101 kilos; Au-dessus de cette mesure, la division lourde commencera.

L’évolution de la catégorie la plus élevée de la boxe a transformé cette division en un espace très déséquilibré, où un combattant de 90 kilos pourrait avoir un adversaire de près de 124 kilos – que pèse l’actuel champion Tyson Fury. Un inconvénient évident pour ceux qui ont moins de masse corporelle, même si l’histoire de ce sport a prodigué des surprises.

Le poids lourd a trop changé en boxe aujourd’hui, explique Mauricio Sulaimán; Nous avions l’habitude de voir des combattants qui étaient bien en dessous de ce large éventail. Mais aujourd’hui, nous avons des boxeurs qui pèsent plus de 113 kilos, voire plus, ce qui représente un inconvénient pour les plus légers.

Dans cette évolution, Sulaimán se souvient que de nombreux champions historiques étaient dans le rang le plus bas, et aujourd’hui le poids des boxeurs a beaucoup augmenté. Joe Louis, Rocky Marciano ne pesait même pas 200 livres; Muhammad Ali et George Foreman avaient moins de 100 ans.

La nouvelle catégorie a suscité de nombreuses réactions critiques, admet le manager, les accusant d’augmenter une nouvelle division pour recevoir plus de bénéfices des sanctions. Ils sont également accusés de saturer les poids qui divisent la boxe.

Il y a une résistance naturelle au changement, souligne-t-il; le WBC n’est pas un fan club. Cette innovation est de rendre les combats plus équilibrés dans les plus gros poids, car nous avons vu des différences dramatiques qui sapent l’équité de la boxe.

Ceux classés en poids lourds qui peuvent être dans la nouvelle catégorie, peuvent choisir dans quel classement ils préfèrent s’inscrire. Sulaiman a annoncé que dans les mois à venir, ils effectueront les ajustements et les premiers combats de la division.