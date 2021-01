Wanda nara C’est sans aucun doute l’un des WAG les plus actifs d’Instagram. La femme de Mauro Icardi, qui curieusement est aussi son représentant, publie régulièrement des nus complets, des photos topless, en bikini … Bref, il télécharge généralement des poses très risquées avec lesquelles il balaie sur les réseaux sociaux. De toute évidence, l’influenceuse argentine est consciente de son succès avec ces images, et admet qu’elle le fait précisément pour cette raison, car elle a presque 7,5 millions d’abonnés sur Instagram ils aiment ce genre de photographie.

Dans l’un des fameux questionnaires “ vrai ou faux ” que de nombreux influenceurs font ces jours-ci sur les réseaux, Wanda nara a répondu aux questions envoyées par de nombreux utilisateurs. Il y avait des questions de toutes sortes, sur sa vie personnelle, sa séparation d’avec Maxi López, ses travaux ménagers, ses vêtements … et aussi sur ces photos suggestives qu’il publie régulièrement. Loin des clichés et à la surprise de beaucoup, l’Argentine a été sincère et directe.

La réponse de Wanda Nara

“Tu aimes prendre beaucoup de photos de toi en sous-vêtements / maille”, était la question d’un de ses ‘followers’, à laquelle Wanda nara a répondu ce qui suit à travers une histoire Instagram: “Vrai. Beaucoup sont pour le travail mais celles que vous préférez et que vous aimez le plus, c’est vrai que ce sont ce type de photos… ».

Cependant, certaines de ses photos avec des vêtements sont aussi quelque chose à raconter, comme les dernières qu’il a publiées en profitant du chutes de neige tombées à Paris. L’Argentine a montré son important changement physique dans ces clichés, dans lesquels elle a l’air beaucoup plus mince qu’il y a quelques mois. C’est précisément pour cela qu’ils lui ont également posé la question sur Instagram, et Wanda Nara explique qu’il ne fait pas autant de sport que certains pourraient le penser, simplement le nécessaire pour rester en forme et pouvoir continuer à montrer sa silhouette sur leurs réseaux.