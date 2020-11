Ils demandent au forum la fin du harcèlement et de la violence contre les femmes dans le sport

Journal La Jornada

Jeudi 26 novembre 2020

Ciria Salazar, directrice de l’Institut Colimense des Sports, a souligné l’importance de promouvoir les engagements pour le développement des femmes dans ce domaine et d’établir des protocoles pour punir le harcèlement dans ce domaine, lors du forum Collecter des expériences réussies d’attention au genre dans le sport , qui a lancé 16 jours d’activisme avec la campagne Arrêtons de normaliser la violence dans le sport, au cours de laquelle athlètes, entraîneurs et fonctionnaires diffuseront des messages sur l’importance d’éviter cette pratique.

Salazar a partagé son expérience à la tête de l’Institut Colima, le seul qui dispose actuellement d’une unité sportive avec un bouton d’urgence pour aider ceux qui en ont besoin, et a rappelé que le sport est un domaine où les femmes ont à peine eu une place partout. de son histoire.

100 ans de lutte

Il y a 100 ans, c’était quand les femmes avaient une place dans la vie sportive, après une lutte que plusieurs femmes ont fait pour entrer et qu’à plusieurs reprises elles ont eu le refus, comme aux premiers Jeux Olympiques, auxquels la participation de les considérant comme une situation contre nature, a cité le fonctionnaire.

Karla Lanziego, ancienne taekwondoiste et directrice de l’Université populaire autonome de Veracruz, a souligné qu’il existe des cadres juridiques pour la défense des femmes, ainsi que les actions d’apprentissage d’autodéfense qu’elle a menées dans l’État afin qu’elles puissent se défendre. se.

Aujourd’hui on en dit assez, on ne peut plus le permettre

Dans une brève intervention, l’ancienne plongeuse Tatiana Ortiz a déclaré qu’il s’agissait d’un problème en suspens dans la société. «La ligne d’abus peut être un débat, parfois nous avons tendance à justifier certains comportements que nous ne devrions pas justifier, à normaliser des situations que nous ne devrions en aucun cas permettre, nous en sommes arrivés à croire qu’ils le font pour notre bien, ou parce que c’est le la manière dont l’amour ou l’intérêt doit nous être montré, mais aujourd’hui, nous devons le dire assez, nous ne pouvons plus attendre, car aujourd’hui la violence contre les femmes et les filles ne doit pas continuer à croître.

Ces temps de pandémie nous ont rappelé qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, nous continuons d’avancer, aujourd’hui il y en a plus qui élèvent la voix, ceux qui sortent pour marcher, ceux qui des congrès locaux et fédéraux continuent de légiférer en notre faveur, ceux qui de la l’initiative privée est en difficulté. Aujourd’hui, nous sommes plus de femmes aidant d’autres femmes, a-t-elle noté.