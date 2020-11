Ap

Journal La Jornada

Vendredi 13 novembre 2020, p. a12

Buenos Aires: Diego Maradona a choisi une communauté fermée à la périphérie de Buenos Aires pour poursuivre la réhabilitation de son problème de santé le plus récent avec autant d’intimité que possible. Mais cela semble irréalisable pour l’ancienne star du football.

Son avocat Matías Morla a dénoncé qu’au-dessus du quartier de San Andrés, dans la ville de Tigre – une banlieue au nord de la capitale argentine – volent des drones qui altèrent la tranquillité.

“Je viens de contacter les autorités locales, qui sont préoccupées par le nombre de drones qui survolent le pays où habite Maradona”, a déclaré Morla via ses réseaux sociaux.

Je demande la confidentialité de Diego et de tous les voisins, sinon nous engagerons des poursuites judiciaires contre ceux qui insistent sur ce comportement.

À 60 ans, Maradona attire la même attention de l’opinion publique que dans ses glorieuses années de footballeur. Cela s’est produit avec chacune des complications de santé dont il a souffert au cours des 20 dernières années, principalement en raison de troubles qui l’ont amené à consommer des drogues et de l’alcool.

A cette occasion, il a été hospitalisé le lundi 3 novembre avec une photo de déshydratation et d’anémie que son médecin personnel, Leopoldo Luque, attribuait à la consommation de drogues psychoactives avec de l’alcool. Un scanner de routine a détecté un gonflement du cerveau qui a été enlevé un jour plus tard.

Pendant les huit jours d’hospitalisation, des dizaines de fans se sont approchés de la clinique où le capitaine du champion du monde sélectionné en 1986 était hospitalisé et lui ont laissé des drapeaux, des lettres et des dessins d’encouragement. La scène a été complétée par un garde journalistique permanent.

Mercredi, après avoir reçu une décharge médicale, l’ancien joueur des Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone et Naples, entre autres, a été transféré dans une ambulance, gardé par la police et suivi par des voitures de la chaîne de télévision.

Plus tard, une vidéo à domicile enregistrée par un voisin du quartier de San Andrés a émergé qui a capturé l’arrivée de Maradona et la surprise qu’elle a suscitée chez les enfants du lieu qui ne l’ont jamais vu jouer, mais reconnaissent la dimension de sa silhouette. La légende du football est sous le contrôle permanent de médecins et d’infirmières tandis que ses deux filles aînées, Dalma et Giannina, semblent avoir pris la garde.