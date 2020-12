L’histoire surréaliste publiée ce dimanche par le journal «Le Soleil» dans ses pages de la section sportive. Et c’est que le tabloïd britannique a mis en lumière plusieurs photos intimes dans lesquelles apparaissent Diego Costa et Gabriel Jesús à côté de la même femme. Mais le plus curieux de tous est que ces images ont apparemment été trouvées dans un Une bible qu’une personne a donnée à un magasin de charité.

Les deux footballeurs apparaissent, séparément et sans vêtements sur le dessus, à côté de cette mystérieuse femme. Et en plus de ces photos, il y en a d’autres du même style. Tout indique qu’ils ont été faits lorsque Diego Costa jouait pour Chelsea, et que les deux Brésiliens se sont rencontrés à l’occasion à Londres ou à Manchester, où Gabriel Jesús vit et joue (à City).

Mais la chose la plus surprenante et la plus curieuse à propos de tout cela, au-delà des photos intimes dans lesquelles les deux peuvent être vus, est que les instantanés se trouvaient à l’intérieur d’une Bible qu’une femme a donnée à un magasin de charité à Marylebone, dans le centre de Londres. . «Ils étaient tous les deux avec la même femme, ils ont ri et semblaient incroyablement détendus en sa compagnie. pendant qu’ils s’amusaient sur les oreillers sans chemise. Les photographies semblent avoir été prises à des moments différents », a déclaré une source à« The Sun ».

Les photos ont été livrées dans une Bible donnée par une femme à cette boutique caritative. “ Il a dit qu’un ami avait quitté le Royaume-Uni et voulait se débarrasser des choses. La femme qui a apporté les sacs semblait Latina et n’est jamais revenue, donc personne ne savait quoi faire des photos », ajoute cette personne avec qui le journal britannique a pu parler de cette affaire, beaucoup commentée en Angleterre et qui est devenue virale dans le réseaux.