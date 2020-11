Ap et Afp

Journal La Jornada

Lundi 30 novembre 2020, p. 3

Buenos Aires Le médecin de l’idole Diego Armando Maradona – décédé mercredi des suites d’une crise cardiaque – a été accusé de négligence dans le traitement de la star du football.

Pour cette raison, la police argentine a fait une descente dans la maison et le bureau de Leopoldo Luque, un neurologue qui a traité Maradona dans sa dernière étape, à la recherche de preuves probantes sous le chiffre éventuel de la mort injustifiée. Des sources judiciaires ont précisé que cette notification n’implique pas un appel à enquête ni une mesure restreignant la liberté.

Après le raid, Luque a déclaré aux journalistes qu’il avait remis aux enquêteurs tous les dossiers médicaux de Maradona, ainsi que des ordinateurs, des disques durs et des téléphones portables.

Luque a défendu son traitement de Pelusa, décédé d’une crise cardiaque après avoir subi une intervention chirurgicale pour œdème cérébral le 3 novembre.

Le médecin a fait valoir qu’il était très difficile de prescrire Maradona, qui a résisté à un traitement médical et l’a même expulsé de chez lui à plusieurs reprises. Il a soutenu qu’il était son neurochirurgien et non son médecin de famille, de sorte que les décisions étaient prises au sein d’une équipe médicale et qu’il n’avait aucune hiérarchie sur les autres.

Diego a fait ce qu’il voulait, dit Luque; il avait besoin d’aide, il n’y avait aucun moyen d’entrer en lui. Je suis médecin, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge. Il devait se convaincre de s’améliorer, comment convaincre un homme comme ça?

L’enquête contre le médecin a été ouverte après les témoignages de Dalma, Gianinna et Jana, filles du légendaire footballeur. Cependant, des sources judiciaires ont précisé que l’enquête n’avait pas été ouverte par les filles, mais qu’elle était d’office.