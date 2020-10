Julio Cesar Chavez Jr. Il est descendu du ring très agacé, après que les juges aient accordé la victoire à son adversaire, le natif de Rosarito, Baja California, Mario Cazares.

Au sixième round du combat vendredi dernier, Chávez a reçu deux coupures au visage, après avoir reçu une paire de coups de tête de Cázares, qui n’étaient pas marqués comme intentionnels, mais n’ont pas permis à Chávez de continuer sur le ring. .

Ensuite, les juges ont donné la victoire à Mario Cázares par décision technique. Après quoi, le fils de la légende de la boxe mexicaine Julio César Chávez est sorti du ring très agacé, mais pas avant de quitter le président de la WBC, Mauricio Sulaimán et son rival la main tendue.

«Il m’a frappé un, deux mégots et ils lui ont donné la décision. Je ne suis pas en colère, car il ne m’a pas battu, mais c’est comme s’ils m’ont amené à me faire du mal », a déclaré Julio César Chávez Jr., en sortant du ring.

“Ils m’ont amené à me faire du mal” Julio César Chávez Jr n’était pas satisfait de la décision des juges. Le combat a été arrêté par une coupure au sixième tour et Mario Cazárez l’a pris sur les tableaux de bord Il a laissé le président du WBC, Mauricio Sulaimán et le rival la main tendue. pic.twitter.com/LNuIRAq3gb – Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) 26 septembre 2020

«Je ne sais pas avec quoi il m’a battu, je ne sais pas ce qu’ils voient. C’est un gars qui n’est pas venu se battre. Je mettais mon visage sur lui en disant: “viens me battre, frappe-moi”, je ne l’ai même pas attaqué “, a insisté le boxeur.

De même, il a exclu une revanche contre Cázares, «vengeance de quoi! S’il ne m’a rien fait », dit-il en se retirant dans les vestiaires.

C’est un dur, il a battu Canelo: Julio César Chávez

Le Baja Californien peut se vanter d’avoir battu Canelo Álvarez en finale pour la médaille d’or des Jeux olympiques nationaux de 2004 à Sinaloa; Cázares assure qu’il a même fait pleurer l’homme de Guadalajara.

Au début, Cázares était une excellente perspective, mais une blessure l’a éloigné de la boxe pendant un certain temps. Puis il se consacre à ses études et est diplômé en économie. Il termine actuellement sa maîtrise en administration des affaires et un diplôme en excellence sportive. Il est tellement passionné de boxe qu’il est revenu au professionnalisme.

Dans une interview avec le youtubeur El Escorpión Dorado, le champion Julio César Chávez a avoué qu’il ne voulait pas que son fils affronte Cázares, car c’était un gars dur et invaincu qui avait battu Canelo.

«Je voulais un combat plus facile. (Cázares) C’est un taxi très dur ***, il a battu Canelo chez l’amateur. Il est invaincu, c’est un jeune taxi *** qui a très faim. Et Julio vient d’un retour, d’un nez cassé, je voulais un taxi bien plus facile. Je voulais qu’il fasse un combat d’exhibition et je lui ai dit: “ Prenez un taxi *** qui ne frappera pas et ne tiendra pas! ”

Avec des informations de Milenio et Mediotiempo.

