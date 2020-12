En vivant dans l’abîme, n’importe quel point doit être savouré. Mais pas si cela se produit contre un rival direct. Dans l’opportunité idéale d’échapper à l’incendie, Sporting B et Marino de Luanco sont à égalité et restent dans la même situation délicate. Un point qui ne fait ni l’un ni l’autre devenir pauvres, et qui les laisse aussi avec le sentiment amer de pouvoir obtenir plus. Le Marino de Luanco parce qu’il est allé de l’avant et ne savait pas comment garder ses revenus. Et le Sporting B parce que dans leur moment de plus grande force, ils ont échoué et n’ont pas été en mesure de terminer le retour.

Le retour à Mareo de trois joueurs qui ont laissé leur empreinte sur le Sporting est resté en présence de Luis Morán. Míchel, avec un peu d’inconfort, est tombé à la dernière minute de la convocation, et Lora a dû arrêter de jouer à une demi-heure, après un combat avec Koné, qui a ouvert une brèche dans sa tête, et a poussé Gonzalo Revuelta à s’occuper de lui. , médecin du club rojiblanco et avec qui il a déjà traité dans son stage à Mareo, pour mettre plusieurs points de suture. Mais même ainsi, la présence de Chechu Grana ou Mendi, également exrojiblancos, a donné un arôme particulier au duel régional.

Les nerfs et la peur de perdre ont été remarqués dès le début. Aucun d’eux n’a bien fait dans ces premières étapes du championnat, mais dans le match d’hier, avec ces occasions dans le premier acte, la finesse et l’expérience de Marino ont prévalu, qui a profité d’un coup de pied arrêté à 40 ans. minutes, avec un coup de pied latéral d’Álex Arias que Mendi a dirigé dans le filet.

En première période, un tir de César du pied gauche pour les rojiblancos qui montaient haut était l’occasion la plus claire, dans un match qui, après avoir traversé les vestiaires, avait une couleur différente.

Le Marino a également prévenu du ballon arrêté dès que le redémarrage a eu lieu, et avec la tranquillité de se sentir en tête sur le tableau de bord. Sporting a également eu une réponse d’un coup de pied de coin, mais le tir de Mecerreyes a été sauvé par Chechu Grana.

El Marino a reculé trop tôt et les rojiblancos, rafraîchis par l’entrée de Lucas dans le meneur de jeu par Morilla, sont devenus plus forts. Jusqu’à la 70e minute, un bon jeu commencé par Lucas, s’est poursuivi avec une combinaison entre Enol Coto et Koné, qui a fini par marquer sur la deuxième tentative de Santamaría.

Le match était magnifique, avec la filiale rojiblanco qui portait le poids, mais avec le Marino restant en vie et en cherchant contre. Mendi a provoqué, avec un tir bas fort du front, à exercer Christian Joel au maximum pour arrêter le tir. Et Lucas a également eu la réponse avec un en-tête dans la remise, que Chechu a arrêté.