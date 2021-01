▲ Bien qu’ils aient dominé presque tout le match, les émeraudes ont réussi à faire correspondre les cartes jusqu’à la dernière ligne droite.Photo Imago

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 15 janvier 2021, p. a10

Avec un but dans les dernières minutes, le club de León a réussi à sauver un match nul 1-1 contre Cruz Azul, hier lors du match d’ouverture de la deuxième date du tournoi 2021 Guardianes Mx Femenil League, disputé dans les installations de La Noria.

L’équipe céleste avait avancé sur le tableau de bord à la minute 44 grâce à Karime Abud; Cependant, Daniela Calderón, de la surface de La Fiera, a réussi à égaler les cartes à 89.

Lors de leur premier duel joué à La Noria depuis le 2 mars 2018, date à laquelle ils ont dû déménager au stade du 10 décembre, à Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, les cimenteries n’ont pas pu organiser leur deuxième victoire dans le concours et ont dû s’installer avec l’égaliseur, avec lequel ils ont accumulé quatre unités et ont été placés momentanément en tête du classement général. À son tour, la peinture émeraude a marqué son premier point.

Les visiteurs ont eu un meilleur début de match, car ils ont rapidement réussi à avoir une plus grande possession du ballon et à générer de bonnes opportunités de but; Cependant, le manque de visée et la bonne performance de la gardienne céleste Karla Morales les ont empêchés de blesser leur adversaire.

L’une des approches les plus claires des émeraudes était par Daniela Calderón, qui est entré dans la zone opposée et après avoir simulé un rival, il a terminé vers le but, mais son tir s’est écrasé dans le bon poteau.

De leur côté, ceux menés par Carlos Roberto Pérez n’ont réussi à mettre en place des jeux dangereux qu’à la 44e minute, lorsque Zoe Tapia a filtré le ballon pour Karime Abud, qui a filé vers la zone rivale et défini au premier poteau pour battre le gardien Maricruz González et l’a mis 1-0 sur le tableau de bord avant de se rendre aux vestiaires.

La seconde mi-temps avait la même tendance, les chats affichaient un meilleur football mais manquaient de définition dans le dernier tiers du terrain.

Cependant, alors que tout semblait indiquer que Cruz Azul ajouterait sa deuxième victoire consécutive dans le tournoi, ceux menés par Scarlett Parada ont arraché la victoire dans la dernière ligne droite du match.

À la 89e minute, Lucero Cuevas a envoyé un centre depuis le couloir gauche et Daniela Calderón s’est connecté avec la tête avec précision pour battre la gardienne locale Karla Morales et décréter le match nul 1-1.

La deuxième journée du tournoi se poursuivra ce vendredi avec le duel Querétaro-Atlético de San Luis, qui se jouera à 17h00 au stade La Corregidora.