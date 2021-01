Barcelone a battu Huesca par le minimum (0-1), grâce à un but de Frenkie de Jong. Cette victoire permet à l’équipe du Barça de sortir la boîte de triomphe en 2021, après le nul contre Eibar lors du dernier match de 2020. Ter Stegen est apparu après le match pour analyser l’importante victoire du Barça: «Ce sont trois points très importants pour bien commencer l’année. Très souffert mais il faut les gagner car ce sont finalement eux qui décident de la Ligue ».

«Cela nous est arrivé dans le premier et dans le second. C’est quelque chose qui se voit clairement et que nous devons améliorer. À part ça nous avons joué un jeu très concentré, en particulier les 35 premières minutes. Il faut clore le match avant », a ajouté le gardien allemand à propos des chances gâchées par le Barça qui l’ont empêché de clore le match plus tôt.

De plus, il assure qu’ils savaient comment trouver un moyen pour que Huesca ne les fasse pas pression si fort. «Ils nous ont défendus un peu plus en arrière, nous les avons aussi poussés pour qu’ils ne nous poussent pas si haut. Comme nous étions concentrés, nous sommes très bien sortis, c’est difficile pour eux d’appuyer si haut », a déclaré l’Allemand qui a été très ferme tout au long du match.

Concernant le combat pour la Ligue, la méta reconnaît que «Janvier est un mois avec des jeux importants et si nous pouvons continuer avec les victoires loin de chez nous, nous aurons des opportunités. On pense récupérer et jouer dans quelques jours et pouvoir gagner.