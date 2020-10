Mis à jour le 28/10/2020 à 06:00

Récemment, un vidéo virale Publié dans Youtube fait sensation sur les réseaux sociaux. C’était de parents vivant dans l’Ohio, aux États-Unis, qui ont décidé de placer une caméra de surveillance dans la chambre de leur bébé par mesure de sécurité, surpris par ce qui a été enregistré une nuit alors qu’ils dormaient. Lorsqu’ils ont vu les images, ils ont été impressionnés et ont décidé de les partager sur Internet. Connaissez tous les détails.

Selon les informations fournies par la chaîne ViralHog, au moment de la publication du clip sur le réseau social précité, exactement le 28 octobre 2019, les parents avaient emmené leur petit dans leur chambre respective pour s’allonger dans son berceau, car il était déjà l’heure du coucher .

Après avoir dit bonne nuit, ils sont partis. À ce moment-là, le bébé a reçu la visite de son chat, qui a commencé à miauler. Le plus jeune, en l’entendant, fit de même, il sembla donc que les deux parlaient.

La caméra de sécurité installée dans la chambre de l’enfant a alerté les parents du bruit et lorsqu’ils ont vu les images, ils ont été choqués. La chatte avait grimpé sur une chaise pour se rapprocher de son amie et mieux «parler». Il l’a compris et dans le même but, il s’est levé dans son berceau. La vidéo diffusée sur Youtube fait le tour du monde, devenant viral.

