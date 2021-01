Dans les Asturies, il y a environ 200 personnes qui la pratiquent et son épicentre se trouve dans le club Oviepol, situé dans une salle de sport modeste mais bien entretenue à Oviedo. Les athlètes de ce club ont remporté plusieurs médailles lors du dernier championnat espagnol, entre autres, l’or dans la modalité des situations avec une équipe composée de Tomás Fernández, Ricardo Ortea et Manuel García Hevia. Cette modalité est basée sur une simulation de cas qu’un policier peut trouver dans la rue, dans lesquels l’un joue le rôle du méchant et les autres doivent agir pour le réduire de la bonne manière.

“En raison de notre travail, nous devons souvent finir par enchaîner quelqu’un pour différentes circonstances et ce que nous apprenons, c’est de savoir comment se positionner, comment se positionner, comment lui tenir la main …”

Ricardo Ortea – Police locale

Des trois composants, le seul qui travaille comme policier est Ricardo Ortea, 48 ans, qui travaille comme local à Mieres. Lui, en plus des situations, a obtenu une autre médaille d’or et une d’argent dans cette même compétition. Son statut de policier permet à Ortea d’être très précis lorsqu’il explique en quoi consiste cet art martial: «En raison de notre travail, nous devons souvent finir par enchaîner quelqu’un pour des circonstances différentes et ce que vous apprenez est de savoir se positionner, comment positionnez-vous, comment tenir sa main, faites-le rapidement, de la manière la plus rapide, la plus efficace et la moins dommageable tant pour la personne détenue que pour les personnes qui interviennent ».

Quant à la spécialité des situations dans lesquelles il a été champion avec ses deux compagnons, l’Espagnol dit qu’il s’agit de cas pratiques, pour certains très actuels, comme quelqu’un qui ne porte pas de masque: «Ce sont des exercices pratiques qui peuvent vous arriver dans la vie professionnelle quotidienneC’est maintenant très à la mode pour les personnes qui ne portent pas de masque, les agents vont exiger qu’ils le mettent, s’identifient, et il y a la personne typique qui ne veut pas s’identifier, la situation commence à s’aggraver jusqu’à ce qu’elle passe de une conversation sur une agression de la part de la personne qui est identifiée et il faut la réduire, l’enchaîner, la rechercher si elle a une arme cachée qui pourrait nous blesser, la soulever du sol et la sortir de la rue ».

“J’ai pratiqué le karaté pendant de nombreuses années et actuellement je fais du krav magá au gymnase Sotogrande à Gijón, et suite à l’entraînement de krav magá, qui est un peu lié à la défense policière, j’ai rejoint le groupe Oviepol”

Thomas Fernandez

Mais ce n’est pas un art martial conçu uniquement pour les policiers, en fait seul Ricardo Ortea est pour ce trio. Tomás Fernández, d’Infiesto et résident de Gijón, 49 ans, a une entreprise d’installation électrique et admet avoir toujours aimé les «arts martiaux»: «J’ai pratiqué le karaté pendant de nombreuses années et actuellement je pratique le krav magá au gymnase Sotogrande à Gijón, À la suite de la formation au krav magá, qui est un peu liée à la défense policière, j’ai rejoint le groupe Oviepol ». Il a essayé et est resté: “Je l’ai aimé dès le premier instant, il a beaucoup de points que j’ai toujours recherchés dans un art martial, même une composante philosophique.” Un savoir qui, dit-il, “évite de se mettre en difficulté car le meilleur moyen d’éviter les problèmes est de ne pas les chercher et qui est étudié en arts martiaux”.

Le plus jeune des trois est Manuel García Hevia, de Gijón, 22 ans, qui étudie la psychologie clinique. Lui aussi a commencé avec le krav magá: “Je l’ai vu comme très complémentaire, j’ai essayé et je suis resté.” Il se considère également comme une personne «pacifique»: «Je fuis le combat et cela m’a aidé sur le plan psychologique, je m’améliore en tant que personne, ma résilience, comment me relever».

A la tête de tout se trouve Iván Rodríguez, Police nationale et sélecteur du département de défense personnelle de la police de la Fédération asturienne de lutte. Rodríguez explique que cette spécialité est “ouverte à tous les sportifs fédérés”, tout en précisant que “du troisième au sixième degré elle est plus spécifique pour les personnes des forces et corps de sécurité, de l’armée et pour divers protocoles plus restreints”. D’ici là, n’importe qui peut venir dans sa salle de sport pour apprendre à se comporter comme un flic.