▲ Le peuple argentin continue de placer des autels dans les quartiers et à l’extérieur des stades en l’honneur de Pelusa. Afp photo

Stella Calloni

Correspondant

Journal La Jornada

Samedi 28 novembre 2020, p. a13

Buenos Aires. Au lendemain des funérailles de Diego Armando Maradona, alors que les gens continuent leurs hommages en élevant des autels dans les quartiers et devant les stades de football, la justice a ouvert une enquête sur les derniers moments de l’idole du football en raison de plaintes sur la possibilité qu’il n’avait pas eu la diligence requise dans le processus de récupération qui a eu lieu dans une maison dans la zone résidentielle, pour établir s’il y a eu négligence ou abandon d’une personne, ce qui constitue un crime.

Tel est le sujet du jour; les procureurs ont interrogé les infirmières et le personnel de la maison, car en raison de sa situation, il était nécessaire de le placer sous contrôle permanent; cependant, le médecin n’était pas là au moment de son décès, à midi, en raison d’une insuffisance cardiaque et d’un œdème pulmonaire aigu. De nouvelles compétences sont nécessaires.

Faux rapport

Dans les dernières déclarations, l’infirmière Dahiana Gisela Madrid a déclaré que l’entreprise pour laquelle elle travaillait l’avait forcée à noter dans le rapport qu’elle avait essayé de faire un contrôle sur la patiente pour vérifier les signes vitaux le matin, mais en réalité cela ne s’est pas produit.

Il y a aussi une discussion médicale forte, car pour certains, ils n’auraient pas dû subir leur dernière opération pour un hématome sous-dural en raison de leur état général. En fait, c’était émouvant de le voir le 30 octobre dernier, son anniversaire lorsqu’il a été honoré au club de gymnastique et d’escrime, où il était entraîneur ces derniers temps.

Le voir marcher soutenu par deux personnes, avec une extrême difficulté et bégayant sous l’influence de la drogue lors de sa dernière apparition publique était très choquant et émouvant. Il n’aurait jamais dû être mobilisé ou marché dans ces conditions, étaient les conclusions de ceux qui se sont le plus occupés de lui.

C’était un patient très difficile, car depuis qu’il a quitté la salle d’opération, il voulait être libéré et les médecins ont estimé qu’il devrait se rendre dans un lieu de convalescence où il aurait des soins permanents.

Mais son jeune médecin personnel, Leopoldo Luque, qui est à l’honneur aujourd’hui, a signé la décharge pour l’emmener dans une maison, qui n’était pas la sienne, avec l’engagement qu’il aurait des soins permanents et être accompagné de ses proches, ses filles, les deux de son premier mariage, Dalma et Gianinna, et Jana, d’une autre mère, car dans son état dépressif, il avait besoin d’être entouré d’affection.

La vérité est que Diego est mort ce mercredi 25 seul. Les premiers rapports indiquaient que ce jour-là, il ne s’était pas réveillé. On sait maintenant qu’il était très tôt, mais selon l’infirmière, il s’est rendormi. A midi, quand ils sont venus lui donner des médicaments, il ne respirait plus, et bien que les médecins et les ambulances soient arrivés, ils ne pouvaient plus le faire revivre. Cela a créé une mer de doutes et de contradictions dans certaines déclarations.

Le monde à tes pieds

Ce qui ressort, c’est que Maradona, qui semblait tout avoir, l’immense amour de son peuple – qui en réalité était ce dont il avait le plus besoin – la gloire, le monde à ses pieds, pouvait difficilement accepter de se retrouver immobilisé, souffrant d’une douleur intense, dans un Corps puni par la dureté des coups reçus par ses rivaux dans les matchs, lorsqu’ils voulaient arrêter ses grands jeux, ses dribbles historiques, son ballet de football qui en ont fait un mythe.

On sait que les médecins de la clinique avaient jugé nécessaire de le désintoxiquer en raison de la quantité de médicaments qu’il prenait et de se rétablir dans un endroit approprié. La famille, sachant que Maradona n’accepterait pas cela, n’a pas osé le déclarer fou, comme cela avait été proposé, car il était lucide et résistait même à être contrôlé en permanence par les médecins.

La justice peut clarifier ou non ce qui s’est passé dans ces derniers jours de Maradona, mais lui seul a décidé, malgré toutes les explications des dangers auxquels il était exposé, des plaidoyers familiaux, de choisir d’être dans une maison, ce qui n’était malheureusement pas là où il aurait aimé retourner, celle de ses parents, comme il l’a répété à plusieurs reprises dans ses moments tristes.

Tout le monde savait qu’il allait de toute évidence désobéir aux contrôles et prendre des médicaments, ce qu’il a également rejeté.

Pour l’instant, les enquêtes se poursuivent, les débats télévisés occupent quasiment toutes les heures de la journée en Argentine, tant au sujet des conditions dans lesquelles sa mort est survenue que des événements qui ont terni hier le grand hommage populaire à Diego.

Cela a conduit à des déclarations fortes du gouvernement national, y compris du président Alberto Fernández, concernant les actions injustifiées de la police de la ville de Buenos Aires, qui est sous le contrôle de l’opposition et a déjà été condamnée à plusieurs reprises.

Outre les propres déclarations du président, les organisations de défense des droits de l’homme ont fermement condamné les actions de la police métropolitaine, qui a une fois de plus violé toutes les règles et réprimé ceux qui ont défilé en paix, dans une journée de deuil et de respect.

Ils demandent justice

L’indignation du public a conduit les trois employés des services funéraires qui ont pris des photos avec le corps de Maradona tiré.

Les assistants et entraîneurs qui accompagnaient El Diez à Gimnasia y Esgrima, la dernière équipe qu’il dirigeait, ont présenté leur démission par loyauté envers Pelusa.

Les hommages et les réactions à la mort de Pibe de Oro se sont poursuivis parmi ses proches et personnages emblématiques du sport.

Les enfants de Diego ont renvoyé leur père avec des messages sur les réseaux sociaux. «Comme j’étais heureux avec toi! Vous ne pouviez pas l’imaginer, rien qu’en vous regardant à côté de moi, je me sentais invincible. À quel point ce câlin va me manquer! Pour ma vie, vous ne pouvez même pas l’imaginer à distance », a écrit Diego Maradona Júnior sur Instagram.

J’ai toujours eu très peur de ma mort, mais pas aujourd’hui, car je sais que ce sera le moment où je vais vous revoir et vous embrasser à nouveau. Tu me manques déjà, papa, a posté sa fille Dalma.

Lionel Messi, qu’il a dirigé en équipe nationale argentine, avec le club de Barcelone, a observé une minute de silence hier avant de s’entraîner en l’honneur de Maradona.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a estimé que davantage aurait pu être fait pour aider l’Argentin à lutter contre ses addictions.

(Avec des informations de l’Afp, Ap et Xinhua)