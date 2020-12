La Coupe ATP, un tournoi de nations qui connaîtra sa deuxième édition cette année, a publié la liste des participants et comprend Rafa Nadal et Roberto Bautista pour défendre l’Espagne. Le tournoi, qui contrairement à la Coupe Davis a évité l’annulation, se déroulera du 1er au 5 février à Melbourne. La Serbie, dirigée par Novak Djokovic, défend le titre.

Peu à peu plus de détails sur ce à quoi cela ressemblera sont connus la nouvelle saison de tennis en 2021. Il y a quelques jours, l’ATP a publié le calendrier des compétitions pour les premières semaines, au cours desquelles Melbourne deviendra l’épicentre mondial du tennis, accueillant plusieurs tournois, dont les plus notables: l’ATP Cup et l’Open d’Australie.

Le premier d’entre eux, La Coupe ATP, se tiendra du 1er au 5 février et servira de prélude au premier Grand Chelem de la saison. Récemment, la liste des participants a été annoncée et le tournoi attend le participation de Rafa Nadal pour défendre l’Espagne, avec Roberto Bautista. Dans la liste des joueurs est également Novak Djokovic, qui défendra le titre remporté par la Serbie. Il y a aussi de l’optimisme à voir Roger Federer, avec la Suisse, et qui devrait réapparaître sur le circuit des terres australiennes, en fonction de l’évolution de son genou.

La confirmation des participants est toujours attendue, car à ce jour, on ne sait pas que Rafa Nadal avait dans ses plans de participer à la Coupe ATP, bien que le nouveau calendrier et le différend à Melbourne Park, pourraient servir d’incitation à avoir plus de contacts la piste sur laquelle se déroulera l’Open d’Australie, l’un des défis des Baléares pour la nouvelle année. En ce moment, les premiers joueurs de tennis des 12 pays classés pour l’ATP Cup 2021 ont été inscrits.

La Coupe ATP est née en 2020, un tournoi venu concurrencer directement la Coupe Davis, qui de la main de Gerard pique avait sorti son nouveau format en novembre 2019. La proximité dans le temps des deux et le fait que les deux étaient également entre nations en font des concurrents directs et peuvent faire perdre la face à l’un d’eux. En réalité, certains joueurs de tennis ont remis en question la coexistence des deux. En outre, la Coupe ATP accorde des points pour le classement, ce qui a favorisé le fait que plus de joueurs de tennis étaient prêts à jouer le tournoi.

La liste complète des participants à l’ATP Cup 2021:

Serbie: Novak Djokovic et Dusan Lajovic

Espagne: Rafael Nadal et Roberto Bautista

Autriche: Dominic Thiem et Dennis Novak

Russie: Daniil Medvedev et Andrey Rublev

Suisse: Roger Federer et Stan Wawrinka

Grèce: Stefanos Tsitsipas et Michail Pervolakaris

Allemagne: Alexander Zverev et Jan-Lennard Struff

Argentine: Diego Schwartzman et Guido Pella

Italie: Matteo Berrettini et Fabio Fognini

Japon: Kei Nishikori et Yoshihito Nishioka

France: Gael Monfils et Benoit Paire

Australie: joker

(Réserve: Canada)