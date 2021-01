Juan Manuel Vazquez

Lundi 18 janvier 2021

Julio César Rey Martínez est un champion du monde qui lui complique les choses. Depuis qu’il s’est battu pour le titre WBC des poids mouches et a été disqualifié avec une décision controversée à Londres en 2019 – six mois plus tard, il l’a fait à Phoenix – à deux combats annulés en raison de problèmes de santé du combattant d’Azcapotzalco, à Mexico.

Au milieu de ces événements imprévus, il a défendu avec succès la ceinture à deux reprises en 2020 et est promu par Eddy Reynoso, l’entraîneur de Canelo Álvarez, ce qui lui ouvre des portes importantes dans l’industrie de la boxe.

Nous avons une dette envers les fans, qui doivent voir qui est le champion. Nous avons eu de la malchance, d’abord parce qu’ils ont emporté le titre suite à une mauvaise décision des juges et c’était un scandale; puis il s’est déclaré sans décision, dit Mauricio Aceves, l’entraîneur du jeune champion; Plus tard, ils ont annulé leurs combats, en août il était malade à cause du froid à Toluca et en décembre, quand nous avons été inclus dans le spectacle de Canelo, il a souffert d’un problème gastrique. Cette fois, nous devons nous débarrasser de toute cette malchance.

Il y a quelques jours, le World Boxing Council a ordonné à Rey Martínez d’exposer son titre au qualificatif portoricain McWilliams Arroyo, qui devait être son adversaire en août 2020. Le combat a été reporté et quand ils devaient plus tard s’affronter, il a été remplacé comme challenger par Titre mexicain.

On va enfin se débarrasser d’une boucle d’oreille, reconnaît Ace-ves; “Rey Martínez est dans un bon moment et les gens doivent le connaître.”

Le combat n’est pas encore daté, mais est prévu comme sauvegarde dans le prochain combat de Canelo Álvarez à Guadalajara.