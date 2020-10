première ligue



Ils remercient Ancelotti d’avoir amené James à Everton – ils l’aiment!



Jenny Gámez 27 octobre 2020, 13h22

L’ancien footballeur a expliqué que la signature de luxe n’était possible que grâce au prestige du DT italien.

Les distinctions ont été, heureusement, la note prédominante en parlant de James Rodriguez et de son atterrissage à Everton et en Premier League. Et tout cela grâce à Ancelotti.

Du moins c’est ainsi que le voit Kieron Dyer, ancien joueur de l’équipe nationale anglaise, pour qui tout est le produit d’avoir un manager avec un prestige comme celui de l’italien: “Sans manquer de respect aux techniciens précédents, aucun d’entre eux n’aurait pu signer James” il a dit de la performance surprenante du club de Liverpool.

“En aucun cas, James ne serait à Everton sans Ancelotti. C’est le pedigree de l’entraîneur avec qui nous avons affaire maintenant”, a déclaré l’ancien international à Sky Ports Channel.

“Vous dites que vous êtes aussi bon que vos joueurs, mais l’entraîneur vaut son pesant d’or. Ancelotti, a réussi à transformer Everton depuis la saison dernière et à les mettre maintenant en tête de la ligue, c’est tout son mérite”, a conclu l’ancien joueur de Newcastle et West Ham et quiconque a joué pour son pays lors de la Coupe du monde 2002.

Pour le critique, non seulement le grand talent de James mais aussi la vision et l’ambition d’un entraîneur vainqueur d’Ancelotti s’ajoutent à la consolidation du leadership d’Everton, qui malgré la défaite contre Southampton ne perd pas sa place dans le tableau en les 6 premiers jours.