Comme il est d’usage à la fin de chaque saison, la liste des salaires des pilotes de Formule 1 a été divulguée en 2020. Bien qu’il s’agisse de données non officielles, elles ont tendance à être similaires à la réalité. Le tout nouveau champion de cette saison, Lewis Hamilton, mènera la liste un peu au-dessus des autres et Carlos Sainz Il est le huitième pilote qui gagne le plus et chez Ferrari, son salaire s’améliorera.

Tel que publié par Business Book GP, Lewis Hamilton a reçu cette campagne 47 millions d’euros; tandis que Sebastian vettel avec 35 Oui Daniel Ricciardo avec vingt compléter la liste des trois pilotes les mieux payés en Formule 1 en 2020. Il est à noter que cette liste n’inclut pas les revenus de parrainage, qui dans le cas de Hamilton, selon Forbes, est 12 millions d’euros.

Les rivaux britanniques cette saison, Max verstappen et son partenaire Valtteri Bottas ont eu un salaire de 16 millionssy de 9, respectivement. Charles Leclerc figure sixième sur cette liste avec un salaire de 9 tandis qu’un champion du monde comme Kimi raikkonen a ensaché 6 en 2020. A voir Carlos Sainz Dans cette liste, vous devez vous rendre à la huitième position, où apparaît le madrilène avec un salaire de 4,5 millions. Sainz a empoché un demi-million de plus que Sergio Perez et que Esteban Ocon, qui complètent le top 10.

Sainz gagnera plus chez Ferrari

Avec sa signature pour Ferrari, Carlos Sainz Vous verrez votre salaire augmenté à 8 millions d’euros. Une vraie pause pour l’équipe italienne si l’on tient compte du fait que l’espagnol prendra la place de Vettel, qui en a récolté 35 millions en 2020.

Cela fournira également un répit pour Renault changeant Ricciardo, qui a empoché 20 millions d’euros, pour Fernando Alonso, qui aura un salaire de 12. En échange, il recevra un bonus pour chaque sponsor qui vient dans l’équipe grâce à lui. Renault, pour sa part, inclura Kimoa, sa marque de vêtements, comme sponsor.

Salaires de pilote F1 en 2020

Lewis Hamilton (Mercedes): 47 millions d’euros Sebastian Vettel (Ferrari): 35 Daniel Ricciardo (Renault): 20 Max Verstappen (Red Bull): 16 Valtteri Bottas (Mercedes): 9 Charles Leclerc (Ferrari): 9 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 6 Carlos Sainz (McLaren): 4,5 Sergio Perez (Racing Point): 4 Esteban Ocon (Renault): 4 Romain Grosjean (Haas): 2 Kevin Magnussen (Haas): 2 Alex Albon (Red Bull): 2 Lando Norris (McLaren): 1,5 Lance Stroll (Racing Point): 1,5 Pierre Gasly (AlphaTauri): 1 Daniil Kvyat (AlphaTauri): 750000 George Russell (Williams): 750000 Nicholas Latifi (Williams): 750000 Antonio Giovinazzi ( Alfa Romeo): 500 000