Diego Armando Maradona il était bien plus qu’un footballeur. Un homme qui est devenu une légende sur le terrain de jeu, mais qui a franchi les barrières du football purement pour devenir un mythe et une personne influente au patrimoine incalculable. Après son décès, La bataille pour l’héritage d’un homme commence avec des objets et des biens d’une valeur presque impossible à évaluer.

En ce qui concerne le patrimoine de Pelusa, le journal argentin Infobae a exclusivement avancé le lieu où sont gardées les propriétés de ce qui pour beaucoup est le meilleur joueur de tous les temps. C’est un conteneur dans la ville de Beccar, à Buenos Aires, un endroit où la famille de Maradona a conservé tous ses atouts lorsque Diego a arrêté d’entraîner le Fujairah FC et est retourné en Argentine.

L’héritage de Maradona: guerre entre enfants reconnus et fortune incalculable https://t.co/iOzJIx2NNC – okdiario.com (@okdiario) 27 novembre 2020

Il faut remonter à l’été 2018. Maradona a quitté Dubaï et ses environs ont fait un inventaire de tous les biens que l’ancien joueur possédait aux Emirats Arabes Unis. À bord d’un conteneur, toutes ses propriétés ont voyagé lors du déménagement de Maradona vers l’Argentine. Tous sauf les voitures, qui selon Infobae ne pouvaient pas être déplacées en raison de difficultés de transport. Spécifique, Il s’agit d’une Rolls Royce Ghost et d’une BMW i8, évaluées respectivement à 300.000 et 145.000 euros, toujours selon les informations mentionnées.

Tout gardé jusqu’à sa distribution

Après la mort de Diego Armando Maradona, le conteneur est resté en garde à vue jusqu’à ce que les objets soient hérités. Selon Infobae, il y a environ 200 objets dans le conteneur et certains d’entre eux sont très précieux: «Dans la plupart des cas, il est impossible de calculer leur coût», Disent les gens qui ont eu accès au conteneur au journal argentin.

Certains des produits de Maradona qui sont conservés dans le conteneur de Beccar: une lettre écrite et signée par Fidel Castro, la guitare avec laquelle Andrés Calamaro a composé sa chanson légendaire, Aguero des chemises de Manchester City, une de Tottenham de Harry Kane, cadeaux par Ronaldo Nazario, les fauteuils de son manoir à Dubaï courtoisie des cheikhs, des vêtements que Maradona utilisait à des moments importants de sa vie … Des trésors infinis qui seront distribués en héritage et avec une valeur économique et sentimentale spectaculaire.

Cependant, toutes les propriétés de Maradona ne sont pas dans le conteneur de Beccar. Des maisons, des voitures et de nombreux autres trésors personnels qui sont également conservés dans d’autres propriétés du Pelusa, malheureusement décédé à l’âge de 60 ans le 25 novembre.