Josep María Bartomeu a comparu devant les médias en ligne après avoir présenté sa démission en tant que président de Barcelone. L’ancien manager de Barcelone a expliqué les raisons qui l’ont conduit à prendre cette décision compte tenu du refus de la Generalitat de retarder le vote de défiance auquel il a dû s’exposer.

«Je comparais ici pour annoncer ma démission et celle du Conseil. C’est une décision réfléchie ». C’est ainsi que Josep María Bartomeu a commencé son apparition dans laquelle il a annoncé qu’il quittait Barcelone. L’ancien président du club du Barça a expliqué les raisons et blâme la Generalitat pour cette décision qu’elle a prise.

Josep María Bartomeu a lu littéralement la lettre qu’il a reçue de la Generalitat dans lequel il a expliqué que le vote devait être décentralisé, mais ils ne lui ont pas donné les 15 jours qu’il avait demandés pour préparer les 21 lieux dans lesquels il souhaitait que les partenaires puissent procéder au vote de défiance. “Ils ont décidé de ne pas nous donner ce qu’ils demandaient”Il a fait référence aux conditions sanitaires qui devaient être remplies pour que personne ne soit en danger.

“Ils se sont lavés les mains dans une situation inconfortable sans se soucier des conséquences qu’ils peuvent engendrer”Bartomeu a continué à dire. Par ailleurs, il a également expliqué qu’une réunion de la table du vote de défiance a eu lieu et que tous les participants ont menacé de dénoncer le Bureau s’ils décidaient de reporter le référendum aux 15 et 16 comme ils le voulaient dans le culé dôme.

Josep María Bartomeu a alors commencé à charger et à accuser la Generalitat. L’ancien président de Barcelone assure que ces décisions sont “Contradictoire et irresponsable”. Le directeur a assuré qu’ils ne pouvaient pas imposer autant de restrictions aux citoyens et Barcelone exige qu’ils convoquent un vote de défiance dans un délai si court qu’ils puissent garantir la sécurité de la santé et de la mobilité de tous les partenaires.

Par conséquent, Josep María Bartomeu et le conseil d’administration ont pris la décision de démissionner car ils ne peuvent garantir la bonne exécution du vote de défiance. “Nous ne pouvons pas nous placer dans la position de choisir entre la protection et le vote”il expliqua. “Nous avons pris la décision de ne pas appeler au vote et de démissionner immédiatement de nos fonctions”il ajouta.

Il a expliqué l’ensemble du processus que la Commission de gestion suivra désormais, qui prendra en charge la gestion de Barcelone et commenta que il ne pense pas qu’ils aient «des garanties de tenir des élections à court terme». Il donne aux nouveaux présidents son respect et son soutien. “Vous aurez tout mon respect et ma collaboration de ma part et de celle de mon conseil”, a déclaré Bartomeu lors de la comparution.

Bartomeu a parlé de tout ce qu’il a souffert, tant lui que le conseil d’administration, au cours de ces années. «Ils m’ont insulté moi et ma famille»il a commenté. Il a également utilisé son discours pour se défendre contre toutes les allégations d’intérêts cachés qu’il avait pour ne pas démissionner, les qualifiant de «fausses».

“J’ai essayé d’exercer le poste avec respect, humilité et honnêteté”a déclaré Bartomeu sincèrement et avant d’expliquer que le conseil d’administration, ce lundi, a accepté la participation du club à une future Super League et l’acceptation du nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs. Enfin, il a dit au revoir avec une “visca Barça”.