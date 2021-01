▲ Le gardien de but de Southampton, Fraser Forster, bloque l’arrivée de l’attaquant des Reds Mohamed Salah. Photo Ap

Afp et Ap

Journal La Jornada

Mardi 5 janvier 2021, p. a11

Montevideo. L’association des joueurs de football et la fédération uruguayenne ont organisé un front pour défendre Edinson Cavani et ont pris pour cible les dirigeants anglais qui ont infligé une sanction sévère à l’attaquant pour comportement raciste présumé. L’argument auquel les Sud-Américains s’opposent est la discrimination contre toute une culture et ses utilisations de la langue.

L’attaquant de Manchester United, âgé de 33 ans, a été suspendu pour trois matchs jeudi dernier après avoir répondu à un message sur Instagram à un ami avec les mots merci, noir. Une expression très courante en Uruguay et en Argentine, qui est généralement appliquée en signe d’affection sans rapport avec la couleur de la peau.

Loin de se défendre contre le racisme, ce que la Fédération anglaise de football (FA) a commis est un acte discriminatoire contre la culture et le mode de vie des Uruguayens, a déclaré l’Association uruguayenne des joueurs de football (AFU), composée de joueurs professionnels et amateurs masculins et féminins, dans un communiqué publié hier.

La sanction révèle une vision biaisée, dogmatique et ethnocentrique qui n’admet plus que la lecture que l’on veut imposer à partir de son interprétation subjective particulière et exclusive.

L’association souligne que Cavani n’a jamais commis un seul acte pouvant être interprété comme raciste, mais a plutôt utilisé «une forme d’expression habituelle pour désigner affectueusement un être cher.

Prétendre que la seule forme d’interprétation valable dans la vie est celle dans la tête des dirigeants de la Fédération anglaise est en soi un acte véritablement discriminatoire, totalement répréhensible, contre la culture uruguayenne, ajoute le communiqué.

Les footballeurs ont souligné que la FA exprime à travers sa sanction «son ignorance totale et son mépris pour une vision multiculturelle du monde, respectueuse de la pluralité.

Pas une seule personne n’a été condamnée, mais notre culture, notre mode de vie, a été condamné. C’est discriminatoire et raciste, les footballeurs uruguayens souscrivent dans le texte.

La Fédération anglaise a considéré le message de Cavani comme une violation des règles et l’a suspendu pour trois matchs avec une amende de 100 000 livres sterling (près de 138 000 dollars).

L’Académie uruguayenne des lettres avait déjà rejeté la sanction vendredi, accusant la FA d’être ignorante.

Pendant ce temps, l’Académie argentine des lettres a soutenu que la sanction au joueur est “basée sur l’ignorance évidente du sens que la voix« noire »donne aux locuteurs de l’Argentine et d’autres régions dialectales d’Amérique du Sud”.

Sur un autre sujet du football anglais, le champion en titre de Liverpool a subi sa deuxième défaite en Premier League après avoir perdu 1-0 lors de sa visite à Southampton, victime d’un but précoce de l’ancien joueur Danny Ings.

C’était le troisième match consécutif des Reds sans victoire, après des matchs nuls successifs contre West Bromwich Albion et Newcastle. Ils conservent la tête grâce à une meilleure différence de buts sur Manchester United, tous deux avec 33 points, mais ils ont un match à jouer.