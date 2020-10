Tristan Thompson était l’un des invités à la fête de Kim Kardashian sur une île privée | Jerritt Clark / .

40 et se sentant si humble et béni Il n’y a pas un seul jour que je prends pour acquis, surtout en ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment. Pour mon anniversaire cette année, je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de le dépenser qu’avec certaines des personnes qui m’ont aidé à devenir la femme que je suis aujourd’hui. Avant COVID, je ne pense pas qu’aucun de nous n’apprécie vraiment à quel point c’était un luxe simple de pouvoir voyager et être avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr. Après 2 semaines d’écrans de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref moment. Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore. Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, alors dans des moments comme ceux-ci, je me rappelle humblement à quel point ma vie est privilégiée. # thisis40

